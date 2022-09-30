德國9月通膨率升至10% 創下歷史新高

德國物價持續飆升，在能源價格高漲的推動下，德國 9 月份的通膨率升至 10%，創下歷史新高。有分析師警告稱，能源危機尚未完全顯現。

德國聯邦統計局 (Destatis) 發布的數據顯示，德國 9 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期暴增 10.9%，較 8 月的 8.8% 強升，並高於市場預估的 10.2%。

通膨上漲主因來自於能源成本飆升，比去年同期高出 43.9%，而燃油補貼以及 9 歐元的公共交通票，可能也是推高 9 月通膨的原因之一。

德國經濟部長兼副總理 Robert Habeck 先前就曾警告，俄油禁運將會損害歐洲經濟，並引發能源價格大幅上漲。

Habeck 說：「我們將會對自己造成傷害，這一點很清楚。」他表示，為了幫助烏克蘭，歐洲應該準備好要承擔的代價，此舉不可能不對歐洲經濟帶來傷害。

目前德國約 12% 石油進口來自俄羅斯，低於 2021 年的三分之一。不過，德國仍有 35% 天然氣來自俄國。

德國總理 Olaf Scholz 已在週四 (29 日) 宣布高達 2000 億歐元的能源救濟計劃，誓言盡一切努力，來壓制物價的飆漲漲。

巴克萊銀行 (Barclays) 日前也警告，由於歐盟高度依賴來自俄羅斯的能源商品，如果歐盟禁止俄羅斯能源產品進口，在最壞的情況下，該地區經濟將因此陷入衰退。該行預估，在一年後，貿易條件衝擊將使歐元區實際國內生產總值 (GDP) 下跌約 1.3 個百分點，並將通膨率推高 1.4 個百分點。