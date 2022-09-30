野村投信：第四季持續區間整理，動態調整尋求獲利機會

通膨、升息與經濟衰退的陰霾揮之不去，第三季一度反彈的全球股債市近期再度回檔修正。野村投信表示，聯準會首要任務為抑制通膨，預期將持續升息及縮表，第四季全球金融市場將在多空消息互見的影響下持續震盪，建議採取動態的低買高賣策略，股市方面仍以美股為核心部位，並在美國利率逐步到頂前，趁市場在底部時累積長期持股，債市看好全球短期債券與投資級公司債，非投資等級債券可趁低檔進場，此外，亞洲債市亦出現投資曙光。
野村投信投資長周文森 (Vincent Bourdarie) 表示，上週三 (9/21) 美國聯準會利率會議如市場預期地升息三碼，並重申抑制通膨的態度，此一結果已陸續反映在近期市場表現上。目前投資人在意的三大關鍵議題包括：1. 美國經濟的衰退風險，是深度衰退還是輕度衰退？2. 美國未來的利率展望以及聯準會的貨幣政策在利率見頂後的走向，3. 對於企業獲利前景與現金流的影響。這三大議題將持續影響今年第四季與明年第一季的投資氣氛與市場表現。
周文森指出，目前市場已陸續反應美國經濟可能步入衰退的預期，惟從 Bloomberg 的統計來看，經濟學家對於 2022 年第三季至 2023 年美國實質 GDP 年增長率的預估雖然明顯趨緩，但仍為正值，且認為美國經濟將步入衰退的機率約為 50%。不過，相較於市場普遍相對樂觀的預期，野村投信認為美國經濟步入衰退的機率較高，但觀察重點不在於是否衰退，而是衰退的幅度是深度或是輕度。就各項可能影響美國經濟的因素來分析，雖然聯準會緊縮貨幣政策與減少流動性不利於經濟成長，消費需求也受到高通膨影響而減少，但美國的就業市場與房市雖然減緩，幅度仍待觀察，至於財政政策，則可望提供經濟支撐。因此整體而言，美國經濟應為輕度衰退。
至於聯準會的貨幣政策，美國 8 月份的 CPI 仍在高檔，預料在美國 CPI 年增率未回落至 3% 左右、聯準會較能接受的水平前，升息腳步恐將持續。且相對於能源與產品等價格較易回落的分項，服務業的通膨具備較高的黏著度，不易出現回跌，這也將是聯準會的觀察重點。在企業獲利預期方面，周文森指出，由於經濟與需求走弱，企業獲利下修已是進行式，預期 2022 年全球企業獲利將從目前約 7-8% 的成長率降低至持平 (接近零) 的水準，降幅看似驚人，但由於去年企業獲利有極高的成長率，因此今年即使持平，仍算是不錯的表現；至於 2023 年的企業獲利預期，也將因經濟成長偏低而出現調降 。
周文森指出，第四季市場仍在持續反映經濟步入衰退、企業獲利下修等負面訊息，將以區間震盪格局為主，且可能會因部分數據表現不理想而出現過度反應的情況，屆時就是逢低進場的好時機，短期內投資策略應採取動態方式：回檔時逢低買進、反彈至高檔後獲利了結；長期投資部位也不能等到聯準會升息到高峰後才進場，而是觀察通膨走向並預先布局。至於投資組合，美國股市仍為核心部位，中國股市近期雖因政策較不明朗而使得投資信心偏弱，但長期仍具成長機會，亞洲則以東南亞較為看好；債市方面，因應利率持續走升，短期債券宜納入為核心部位，高信評、低波動的投資級公司債亦為看好的標的，非投資等級債波動較大，但長期投資潛力看好，可逢低適度布局。
附表：野村投信 2022 年第四季投資策略與建議核心部位
野村投信
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