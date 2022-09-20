美方人員抵港 展開中概股審計底稿檢查

知情人士透露，美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）檢查人員已於周一（19 日）上午抵達會計師事務所資誠（PwC）和安侯建業（KPMG）的香港辦事處，展開在美上市中概股審計底稿檢查工作。

香港南華早報報導，這兩家會計師事務所均為檢查人員預留工作空間，並已準備好 PCAOB 指定的客戶紙本和電子審計文件。

資誠和安侯建業上周已接獲通知，PCAOB 將檢查數名客戶。消息人士說，目前德勤（Deloitte）與安永（EY）尚未收到通知。

知情人士表示，PCAOB 檢查人員可要求審查任何審計紀錄，並要求與查帳員等會計師事務所等人員面談，以評估稽核品質。

這是中國證監會史上首度允許審計師將審計紀錄帶至境外，供 PCAOB 檢查。消息人士說，會計師事務所須遵守證監會的要求，並確保所有審計紀錄按 PCAOB 的標準存檔。

香港證監會前主席唐家成說：「這次在香港的審查很重要，因為這是 PCAOB 檢查人員首次取得中概股審計底稿」。

8 月 26 日晚間，中國證監會、財政部宣布與 PCAOB 簽署審計監管合作協議，並表示將於近期啟動相關合作。美國證券交易委員會（SEC）則表示，PCAOB 工作人員將於 9 月中旬在香港展開工作。

SEC 主席詹斯勒（Gary Gensler）在上周四表示，檢查人員上周五啟程，並於本周開始工作。此過程需要 8 至 10 周時間。他表示，美方可能會在感恩節或 12 月初左右知道中方是否遵守協議。