派樂騰暴跌18% 分析師：還是很貴

全美知名健身器材公司派樂騰 (Peloton) (PTON-US) 股價曾經在跌破 100 美元時令華爾街覺得是撿便宜的時刻，但經歷一連串失望後，現在股價連 11 美元都被嫌貴。

派樂騰公布會計年度第四季虧損持續擴大，銷售額也下滑，導致周四 (25 日) 股價重挫 18.32%，收每股 11.01 美元，與 2021 年 1 月 13 日創下的收盤高點 167.42 美元相比，跌幅達 93%，但這並不意味著它便宜。

BMO 資本市場分析師 Simeon Siegel 認為，與其考慮派樂騰股價自高峰下跌多少，不如考量這仍是一家「市值近 40 億美元」的公司，「對於一家沒有獲利和營收下降的公司來說，除非未來訂戶有重大變化，否則似乎很難稱其股價『便宜』。」

根據 FactSet，派樂騰現行股價的企業價值倍數 (EV/EBITDA) 為 60.9 倍，而健身公司 Planet Fitness (PLNT-US) 為 20.4 倍，就連疫情期的股市寵兒 Roku (ROKU-US) 也僅 53.6 倍。

派樂騰是大流行期間的股票代表，當時因健身房關閉而令其產品需求大增，估值似乎合理，但該趨勢不可持續，且面臨供應鏈問題，派樂騰出貨速度也不足以對應，雖然短暫轉虧為盈，但靠大量投資以提高製造能力。

事實證明，該公司高層高估 2021 年末和 2022 年的需求狀況，導致公司宣布裁員，新執行長 Barry McCarthy 於 2 月接任，力挽狂瀾，包括將連網健身訂閱月費自 39 美元大幅上調至每月 44 美元，並推出設備訂閱選項以幫助減少庫存，以及 8 月初宣布裁員 784 人。

近期該公司還宣布將在亞馬遜商城上銷售設備和配件，激勵市場，然而，在周四財報發布後，該股一度飆升 20%，隨後回吐漲幅。華爾街認為，客戶流失率、淨損均超出預期，且連網健身會員人數低於預期。

派樂騰目標下半年實現季度現金流收支平衡，但 Siegel 認為，今年下半年該公司營收是否能成長、利潤擴張，是其主要關注點。

Siegel 表示，派樂騰最後恐只能靠大公司收購，如果亞馬遜 (AMZN-US) 或蘋果 (AAPL-US) 願意支付溢價並重視該業務，可望為該股帶來上行空間，但這只是假設，畢竟該公司會員成長正放緩，且參與度下降。