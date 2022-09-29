〈美股早盤〉經濟數據支撐Fed激進升息政策 主要指數開低 那指跌近3%

美國上周初領失業金人數意外降至 20 萬水準之下，創下今年 4 月底來新低，凸顯就業市場依然穩健，另外再加上美國第二季核心個人消費支出（PCE）物價指數與個人消費數據優於預期，可能讓聯準會（Fed）繼續激進升息對抗通膨，美股周四（29 日）開低走低。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 540 點或近 2%，那斯達克綜合指數跌逾 300 點或近 3%，標普 500 指數跌 2.3%，費城半導體指數跌近 3.5%。

美國今日公布的領失業金人數意外下滑至 5 個月來新低，美國指數期貨應聲走跌，穩健就業市場意味著聯準會（Fed）仍可能繼續大幅升息。科技股盤前全面走低，此前香港恆生科技指數觸及 2020 年成立以來的新低，與此同時歐洲股票估值跌至 2012 年以來最低水準。

美國上周經調整後初領失業金人數報 19.3 萬人，較前次修正後的 20.9 萬減少 1.6 萬人，低於市場預期的 21.5 萬人，為今年 4 月底以來新低，凸顯就業市場依然穩健。

另外，美國同日公布的第二季國內生產毛額（GDP）終值報 - 0.6%，與市場預期和先前修正值一致，但 GDP 連兩季萎縮，意味著經濟陷入技術性衰退。美國第二季核心 PCE 物價指數季增年率報 4.7%，預期 4.4%，前值 5.2%、第二季 PCE 物價指數報 7.3%，預期與前值均為 7.1%；美國第二季實質個人消費支出報 2%，前值 1.5%。

美元依然走強，美國 10 年期公債殖利率攀升，投資人預期 Fed 仍將繼續大幅升息。與此同時，英鎊結束連續兩天的漲勢，英國公債殖利率走高。

另外歐洲債券殖利率也走高，投資人消化最新通膨數據和歐洲央行（ECB）官員的言論。歐元區消費者信心指數終值降至 - 28.8，創下 2020 年以來新低，而德國通膨持續升溫，9 月消費者物價指數（CPI）初值年升 10%，遠高預期 8% 與前值 7.9%。

德國政府決定對天然氣和電力實施價格控制，同時為「經濟防禦盾」提供高達 2,000 億歐元（1,940 億美元）的資金，不過德國財長表示此舉不會加劇通貨膨脹。

截至台北時間周四（29 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 2.95%，至每股 145.49 美元

蘋果先前傳出放棄最新 iPhone 14 系列增產消息仍在發酵，盤前股價下跌逾 2%。美銀證券將蘋果股票評等從「買入」（Buy）下調至「中性」（Neutral），並稱儘管蘋果在市場低迷的情況下表現相對較好，但消費者需求走軟將蘋果造成負面影響。

Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 早盤下跌 4.02%，至每股 6.20 美元

居家用品零售商 Bed Bath & Beyond 最新財報顯示，淨損從去年同期的 7,300 萬美元或每股虧 0.72 美元，擴大至 3.66 億美元或每股 4.59 美元；經調整後虧損報 3.22 美元，遠超市場預期的 1.85 美元，而營收僅報 14.4 億美元，不及預期的 14.7 億美元。另外由於該公司開始清理過剩庫存，毛利率也下滑，盤前股價跌近 6%。

CarMax(KMX-US) 早盤下跌 17.80%，至每股 71.04 美元

汽車零售商 CarMax 盤前公布最新財報表現慘淡，營收與獲利均不及市場預期，影響盤前股價暴跌逾 12%。該公司表示，消費者購買能力下滑導致上季最後幾個月的銷量大幅下滑。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 19.3 萬，預期 21.5 萬，前值 20.9 萬

美國上周續領失業金人數報 134.7 萬，預期 138.8 萬，前值 137.6 萬

美國第二季實質 GDP 季增年率終值報 - 0.6%，預期 - 0.6%，前值 - 1.6%

美國第二季核心 PCE 物價指數季增年率終值報 4.7%，預期 4.4%，前值 5.2%

美國第二季 PCE 物價指數季增年率終值報 7.3%，預期 7.1%，前值 7.1%

美國第二季實質個人消費支出報 2.0%，前值 1.5%

華爾街分析：

Kayne Anderson Rudnick 投資組合經理兼高級研究分析師 Julie Biel 談到英國央行時說，央行現在的處境非常艱難，在看到市場波動和市場反應時，每個人都有點被逼到了牆角。

花旗集團亞太市場主管 Julia Raiskin 說，除了美元，沒有多少資產的交易具有建設性。市場非常悲觀，投資人都在觀望。