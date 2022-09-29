鉅亨美股雷達： 蘋果Apple Car團隊年底前有望重組 巴菲特再加碼西方石油

美股重要看點：

市場持續消化多位 Fed 理事談話。美光 (MU-US)、Nike(NKE-US) 將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.844%。美股期貨週四 (29 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.61%，標普 500 期貨跌 0.79%，那斯達克 100 期貨跌 1.09%。

一系列 Fed 理事在本周先後發表了鷹派言論，導致交易員預計利率將進一步上揚。這也引發了擔心升息速度的投資人對經濟衰退的擔憂。

聯準會 (Fed) 鴿派官員、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 周三 (28 日) 表示，通膨比料想中還嚴重，因此他支持今年再升 5 碼 (125 個基點)，分別在 11 月升 3 碼、12 月升 2 碼。

同日，芝加哥聯準銀總裁伊凡斯在倫敦政經學院 (LSE) 的一場活動中表示，上周公布的點狀圖顯示利率將在明年觸及 4.50-4.75% 的最高峰，根據他個人的預測，觸頂時間點將落在明年 3 月。

他認為，有鑑於通膨居高不下，目前實質利率的「限制性還不足」，但到明年 3 月應該會達到約莫 2%，屆時就足以帶給物價下行壓力。

「金融大鱷」索羅斯前軍師、傳奇經理人朱肯米勒 (Stanley Druckenmiller) 週三受訪時表示，Fed 試圖迅速消除其過去 10 年來利用寬鬆貨幣促進經濟擴張的政策，對美國經濟來說不會有好結果。他認為，美國明年經濟將「硬著陸」，經濟衰退可能比許多人預期的還要嚴重。

不過，凱雷集團 (Carlyle) 共同創辦人 David Rubenstein 週三表示，投資者應該現在就開始逢低買進，而不是試圖等待絕對觸底。「在市場中尋找底部或頂部是愚蠢的行為。在我看來，試圖等待絕對的底部可能是一個錯誤。」Rubenstein 說道。

Rubenstein 也說，如今美股與底部距離，已較高點要接近很多。他認為股票不會再從當前水平再跌 50% 或 25%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 Q2 實質 GDP 季增年率終值 (%)，預估 - 1.5

美國 Q2 核心 PCE 物價指數季增年率終值 (%)，預估 5.1，前值 4.74

美國上週初領失業救濟金人數

重要個股動態：

市場傳出蘋果公司 (AAPL-US) 新款 iPhone 14 增產計畫喊停的消息，對此供應鏈人士透露，蘋果訂單總量保持不變，但 iPhone 14 Pro 系列被分配到更多訂單。

知名分析師郭明錤也表示，蘋果放棄 iPhone 增產的傳聞「有點奇怪」。根據他的調查，蘋果計劃將 iPhone14、14 Plus 產線轉換成 iPhone 14 Pro、14 Pro Max，以及已降價的 iPhone 13，但他未聽聞整體 iPhone 增產計畫。

另外，師郭明透露，蘋果的 Apple Car 團隊將在 2022 年底前進行重組。「我的最新調查顯示，蘋果可能將在 2022 年底前建立新的 Apple Car 專案團隊。」

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 又加碼敲進 599 萬股的西方石油，將持股比率推升至 20.9%，距離上次買進西方石油已過了 7 周。

周三 (28 日) 的一份監管文件顯示，9 月 26 日至 9 月 28 日期間，波克夏斥資約 3.52 億美元買進西方石油普通股，如今該公司持有的西方石油總股數約 1.944 億股，按周三收盤價計算，價值約 119 億美元。

OXY 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

為追趕短視頻的領先者 TikTok 平台，Google(GOOGL-US) 旗下影音平台近期推出新計畫，將開始把廣告整合到 YouTube Shorts 中，並為創作者提供 45% 的收入分成。

YouTube 還擴大了合作夥伴計畫的資格標準，幫助更多創作者有資格透過長篇和短篇內容賺取收入。換言之，YouTube 全力爭取內容創作者，加入 YouTube Shorts 戰隊，在影響力和網紅爭奪戰中趕上 TikTok。