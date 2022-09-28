北溪兩條管線才剛外洩 最後一條經烏輸歐管線也岌岌可危

在兩條北溪 (Nord Stream) 天然氣管線遭到蓄意破壞的同時，俄羅斯天然氣工業公司 (Gazprom) 周二 (27 日) 警告，因過境費法律糾紛遲遲未解，通往西歐的最後一條天然氣管線恐面臨斷供風險。

從俄羅斯西北部經由波羅的海、連接德國北部的北溪 1 號和 2 號管線，周一 (26 日) 稍晚突然出現壓力下降情況，經查後發現為水下管線漏氣，由於瑞典地震學家表示曾在漏氣海域檢測出兩次爆炸，德國、美國官員認為這起事件可能為蓄意破壞。

北溪天然氣管線出現漏氣情形，大量氣體自水域下方浮出海面 (圖：AFP)

雖然遭到破壞的兩條管線早已停止運作，因此本次事件幾乎不會對歐洲天然氣供應造成影響，但 Gazprom 隔日表示，受制於過境費法律糾紛，經由烏克蘭運往西歐的另一條天然氣管線可能遭到關閉。

Gazprom 表示，與過境費的相關糾紛，可能導致俄羅斯政府對烏克蘭天然氣公司 Naftogaz 實施制裁，這代表 Gazprom 可能無法向烏克蘭支付天然氣管線的過境費用，進而影響供氣。

一旦經由烏克蘭的管線停止運作，西歐的天然氣供應恐遭切斷，只剩下能將天然氣運往土耳其與部分親俄歐洲小國的 TurkStream 管線。

歐亞集團 (Eurasia Group) 能源、氣候和資源總監 Henning Gloystein 表示：「北溪 1 號和 2 號今天發生的事件，凸顯出俄羅斯打算中斷所有運往歐盟的天然氣供應，但或許仍有少量天然氣可經由土耳其進入。」

俄烏戰爭爆發前，歐盟有約 40% 的天然氣由俄羅斯供應，目前俄羅斯供氣占比已大幅降至約 9%。

克里姆林宮沒有針對烏克蘭的天然氣過境問題發表評論，發言人 Dmitry Peskov 稍早被問到北溪管線遭破壞的問題時表示，在調查結果出爐前，任何推測都過於草率。