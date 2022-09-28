WTO警告：全球經濟正朝衰退方向前進

世界貿易組織 (WTO) 秘書長伊衛拉 (Ngozi Okonjo-Iweala) 表示，由於多項危機和衝突帶來的影響，全球經濟正在朝衰退方向前進，她呼籲各國應採取激進政策以恢復成長。

伊衛拉週二 (27 日) 表示，全球經濟衰退就是我們正面臨的困境。俄烏衝突、氣候變遷、食品價格上漲、能源危機等各種因素，正創造出全球經濟衰退的條件。

她也說道：「我們如今必須承受即將到來的衰退，同時，也必須開始思考要如何再度復甦，盡可能快速恢復成長。」

目前世界銀行、國際貨幣基金 (IMF) 等組織都下調全球成長預測，貿易指標看起來也不太樂觀。

伊衛拉表示，如果各國央行處境困難，只能透過緊縮貨幣政策和調升利率來應對。不過，這將對新興市場和開發中國家造成影響嚴重，主因是已開發國家的升息行動，將影響這些國家的債務負擔，推升他們履行債務的應付金額，使資本流回已開發國家。

伊衛拉先前也曾表示，全球經濟碎裂化 (fragmentation) 和全球貿易倒退，將使各國更容易受到自然災害和致命疾病爆發所帶來對生產的衝擊，長期來看，全球經濟成長恐因此縮減 5%。

她指出，更高的交易成本和國際收支困境將加劇虧損，也將使氣候變遷、俄烏戰爭導致的全球糧食供應短缺和化肥市場等問題變得更加難以解決。