〈台幣〉英國央行神救援 股匯雙漲 台幣升值近一角

英國央行救市，為全球金融市場帶來神救援，美債殖利率大幅拉回，美股大漲超過 500 點，連帶台北股匯市也雙升，新台幣兌美元今 (29) 日早盤一度升值近 1 角。

英鎊匯率在新政府以減稅刺激經濟後一度貶至歷史新低，英國央行英格蘭銀行 (BOE) 昨日出手強力干預，宣布未來幾週將大舉收購公債，在英國央行進場干預後，美債殖利率從突破 4% 大幅拉回至 3.7%，創 2009 年 3 月以來最大單日跌幅，美元指數也回落。

英國央行救市帶動美股四大指數強彈，道瓊大漲 548 點，台股今天也同步勁揚，最高一度大漲 185.22 點、來到 13651.29 點，收復 13500 點和 13600 點整數關卡，不過盤中解套賣壓湧出，漲幅收斂至不到百點。

美元指數一度回落到 112 字頭，但強勢的勁頭依舊難檔，亞幣部分，人民幣中間匯價終止連九貶，報 7.1102 元，小幅升值 0.05 分，在岸價也反彈升值，只有離岸價續貶至 7.2 大關。

台幣今天開盤升值 4.1 分，以 31.83 元開出，隨著台股開高走高，新台幣升幅擴大，早盤升 9.4 分，來到 31.777 元。但匯銀人士表示，英國央行的救市雖然讓全球金融市場喘口氣，但強勢美元的態勢並未轉向，因此台幣未來還是偏貶格局。