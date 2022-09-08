郭明錤示警：蘋果罕見量產前砍單新MacBook Pro

天風國際證券分析師郭明錤週三 (7 日) 推文透露，蘋果在新款 14 吋與 16 吋 MacBook Pro 量產前，罕見下砍 20% 至 30% 的出貨預估量，這為高階 ABF (Ajinomoto Build-up Film) 載板與 Mini-LED 產業帶來潛在結構性風險。

郭明錤週三推文透露，根據其最新調查顯示，蘋果 (AAPL-US) 新款 14 吋與 16 吋 MacBook Pro 將在今年第四季開始量產，但在新品量產前，蘋果已砍單出貨預估量的 20% 至 30%。

郭明錤認為，蘋果罕見在旺季和新產品量產前砍單，凸顯新品需求顯著低於蘋果預期。

郭明錤稱：蘋果罕見下砍 20% 至 30% 的新 MacBook Pro 出貨預估量 (圖片：郭明錤)

他推測「經濟衰退」與「在家工作」需求下滑是蘋果砍單主因，這兩個負面影響可能將至少持續 6 到 9 個月。另外，蘋果新款 14 吋與 16 吋 MacBook Pro 主要升級僅僅只是在處理器，「新賣點有限」也可能是造成需求低於預期的原因。

因此，郭明錤推斷，蘋果 MacBook 出貨年增量至少在明年上半年可能持續呈現衰退，也為 ABF 載板與 Mini-LED 相關供應鏈帶來結構性風險。

郭明錤進一步指出，今年第四季總體 MacBook 出貨預估因新款 MacBook Pro 砍單故下修 15–20%，2022 年 MacBook 出貨量年減 10–15% ，低於市場共識預期的 5–10%。

郭明錤稱，繼英特爾 (INTC-US) 伺服器處理器出貨放緩後，蘋果 MacBook Pro 和高階處理器 (M2) 砍單與明年出貨量存衰退風險，將連帶提升高階 ABF 產能在 2023 年供過於求的機率，並可能會明顯減弱 2023 年 Mini-LED 裝置出貨動能。

郭明錤提醒，雖然蘋果新 MacBook 砍單幅度仍小於競爭對手，但這也意味著蘋果高階產品需求仍無法免於受到經濟衰退和通膨影響，故投資人須密切關注 iPhone 14 Pro 的需求是否也會被經濟衰退和通膨所影響。