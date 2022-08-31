利率重返7月高點 美國房貸需求上周進一步滑落

在本月初回落之後，房貸利率開始再度大幅上升至 7 月中旬以來的最高水平，導致房貸需求進一步回落。

根據抵押銀行家協會 (MBA) 經季節性調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降 3.7%。交易量較一年前同周減少 63%。

符合資格的 30 年期固定利率房貸平均合約利率從 5.65% 上升至 5.8%，一年前的貸款利率為 3.11%；自備 20% 頭款的貸款點數從 0.68 上升至 0.71 。

MBA 經濟和產業預測副總裁坎恩 (Joel Kan) 說，「上周房貸利率和國債殖利率上升，因為 Fed 官員表示短期利率將長期保持較高水準。過去一個月，房貸利率一直在 5.4% 和 5.8% 之間波動反彈。」

因此，對每周利率變動高度敏感的再融資需求本周又下降 8%，較一年前同周下降 83%。房貸再融資比率從一年前的約 66% 降至總申請的 30.3%。

購屋的房貸申請上周下降 2%，較一年前同周下降 23%。

坎恩說，「由於利率上漲和經濟前景疲軟，需求繼續萎縮，過去 9 周中有 8 周購屋申請下降。」「然而，庫存增加和房價成長放緩可能會在今年稍後讓一些買家重返市場。」

房價仍遠高於去年同期水平，但從 6 月到 7 月卻下跌了 0.77%。根據房貸軟體、數據和分析公司 Black Knight 的數據，這是近 3 年來首次月增率下降。

雖然跌幅看來很小，但這是 2011 年 1 月以來最大單月房價跌幅。也是 1991 年以來第次差的 7 月表現，僅次於 2010 年 7 月經濟大衰退期間的 0.9% 跌幅。