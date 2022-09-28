群創自創節能i-ACE智能空調系統 年省1333萬度電

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (28) 日表示，因應氣候變遷衝擊，群創響應 2050 淨零排放目標，自主開發 i-ACE 智能空調系統，積極推動低碳綠色生產，實際驗證每年將可節省 1333 萬度、節電效益達 1.95%，約年減 6786 噸 CO2e 碳排量。

群創表示，自主開發的 i-ACE 智能冰機系統，藉由 i-ACE 智能控制導入，整合冰水主機、冷卻水塔、泵浦設備運轉及負載特性，加上累積多年的空調設備運轉資料，應用人工智慧大數據演算分析，建立各設備預測模型、最佳化整合模型，可望提升整體空調系統運作至最佳效率運轉點，並扮演節能減碳重要推手。

隨著淨零排放成為永續新顯學，群創說，將加強氣候韌性調適、提升能源使用效率，持續努力減緩溫室氣體排放，落實 3Gos 群創永續進行式發展目標，將 Go green 環境面目標體現在各項永續措施，邁向淨零排放願景目標。

營運方面，群創認為，電視面板供需近期已回復至較健康水準，預期大尺寸電視面板價格第四季可望止跌，其他尺寸報價也可望跟進，雖然整體變數仍多，但未來將陸續迎接中國十一長假、雙十一、歐美消費旺季，都將有利需求端表現。

今日也是群創現金減資前舊股最後交易日，但不敵整體大盤賣壓，群創終場以 10.45 元作收、下跌 2.34%，群創預計減資 9.5%，減資金額約 100.31 億元，減資後股本將降至 955.65 億元，9 月 29 日至 10 月 7 日股票將停止交易，新股則預計 10 月 11 日上市買賣。