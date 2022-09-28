除了自身努力 英特爾還仰賴開發人員協助其翻身

英特爾 (INTC-US) 在落後於台積電 (TSM-US)、AMD (AMD-US) 和三星電子等公司之後，試圖重新奪回全球領先晶片製造商的地位，面臨著漫長的回歸之路。

雖然這個旅程有一部分需要設計新晶片並建立代工廠，但 CEO 基辛格 (Pat Gelsinger) 顯然認為吸引開發人員同樣重要。

這也就是該公司周二 (27 日) 在加州聖荷西召開英特爾創新大會的重點。為期兩天的活動展示了英特爾如何幫助開發人員構建其組件，希望這些開發人員能夠加快該公司的轉型速度。

英特爾數據中心和人工智慧事業部總經理瑞維拉 (Sandra Rivera) 指出，「我們的軟體生態系統承諾和所擁有的軟體實力，是地球上最大、最深入、最長的晶片供應商。因為從一開始它就是我們 DNA 的一部分。」

英特爾推動開放軟體和功能意在吸引開發人員。

瑞維拉說，「降低進入門檻、提高開發人員生產力以及透過軟體加快創新速度，一直是我們的 DNA。」

在主題演講中，基辛格指出英特爾正在開發或推出的多項技術，包括其全新的第 13 代英特爾酷睿處理器和其 Arc A770 桌面顯卡，起價只要 329 美元。

英特爾加速計算系統和圖形業務總經理寇杜利 (Raja Koduri) 指出，「光是展示大量出色的晶片是不夠的。」「這雖是必要，但還不夠。更需要的是開發人員的對話。」

英特爾的開發者論壇在 2017 年之前每年舉辦，當時的 CEO 卡贊尼奇 (Brian Krzanich) 結束了這個長達 20 年的活動。當時，該公司的目標是在全年舉辦一些小型活動，向開發人員通報新產品和進步。但基辛格清楚地認為這是一個錯誤，重新調整公司吸引開發人員的努力。

在晶片大戰中落敗後，英特爾將需要這些開發人員和軟體專家的幫助撥亂反正。該公司第 2 季營收同比下降 22%，部分是由於整體經濟下滑。該公司還宣布將全年營收財測調降 110 億美元。