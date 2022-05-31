〈華新垂直整合〉斥70億元取得義大利鋼廠70%股權 擴大車用布局

華新 (1605-TW) 董事會今 (31) 日決議，以 2.25 億歐元 (約新台幣 70 億元) 向義大利 Marzorati 家族取得歐洲不銹鋼棒及盤元領導廠商 Cogne Acciai Speciali 公司 (CAS)70% 股權，預計年底完成交割；華新除了拓展不銹鋼全球市場外，將藉由 CAS 擴大車用領域。

CAS 為義大利不銹鋼棒及盤元主要製造廠商，生產高值化特殊鋼種，主要應用在汽車、油氣、航太、醫療與機械加工產業，其中汽車領域比重達 30%，與賓士、BMW 等大廠都有緊密合作。

此外，CAS 目前年產能約 22 萬噸，受惠鎳價飆漲，鋼價價格同步提高，去年營收逾 7 億歐元、獲利近 4000 萬元，預估今年營收將達 8 億歐元。華新投資 CAS，預計年底前完成所有程序，明年認列合併報表。

華新車用材料上已經取得 ISO/TS 16949 認證，部分車廠認證也已到手；不過歐洲屬於區域性地緣、為封閉市場，產品進口關稅稅率高達 25%，而 CAS 除了生產不銹鋼棒、盤元供應下游製成工業用外，也與車廠有合作，華新期望未來能與台灣、中國廠區在產能、客戶上達到互補。

事實上，華新與 CAS 在業務往來 20 多年，供應對方盤元，直到近期才決定擴大投資。華新不銹鋼棒及盤元年產能約 50 多萬噸，若加上 CAS 產能，未來雙方年產能可達 70 多萬噸。

華新強調，旗下不銹鋼事業透過此次收購 CAS，在產品、技術、設備、通路與客戶將形成互補與綜效，規模擴大、增加整體競爭力，成為全球不銹鋼棒及盤元的龍頭企業。