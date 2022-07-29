華新8月不鏽鋼盤價每噸降逾2000元 估下半年恢復正常

華新麗華 (1605-TW) 今 (29) 日開出最新不鏽鋼盤價，隨著原物料價格趨穩，8 月盤價每公噸調降 2000-8000 元，預期下半年不鏽鋼市場不會有大幅波動，並恢復正常秩序。

華新表示，上半年受國際原材料行情巨幅波動，造成不銹鋼價格變化，惟近期原物料價格已漸趨穩定，調整四項不銹鋼盤元牌價，預期下半年不銹鋼將恢復市場秩序。

以華新 8 月盤價來看，316 系列調降最多，每公噸 8000 元；其次為 304 系列每公噸 6000 元、含銅系列則下調 7000 元；400 系列與 200 系列則分別調降 2000 元、3000 元。

另外，華新出售美國太陽能子公司 Borrego Solar Systems 旗下案場開發部門給美國能源投資公司 ECP，交易總金額約 5.67 億美元。華新已與 ECP 完成交割，預計本季認列稅後純益 2.3 億美元，貢獻每股純益超過 1 元。

Borrego 去年全年營收近 6 億美元、獲利逾 2000 萬美元；華新持 Borrego 股權 72.59%，去年約認列獲利新台幣 5 億多元，出售 Borrego 案場開發部門後，也將增資 Borrego EPC 部門，持股數維持不變。