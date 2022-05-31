〈華新垂直整合〉掌握上游煤礦 間接取得印尼礦商18%股權 2024年投產

華新 (1605-TW) 除了擴大車用市場外，為掌握上游原物料，擬透過新加坡公司 IWM 投資印尼煤礦開發公司 TCM，將間接持有 TCM 18% 股權，投資金額 8000 萬美元 (約新台幣 23.2 億元)，印尼煤礦廠預計 2024 年投產、貢獻營收。

華新公告，擬投資 8000 萬美元取得新加坡 Innovation West Mantewe 公司 (IWM)40％股權，IWM 再持有印印尼煤礦開發公司 PT. Transcoal Minergy (TCM) 45% 股權。

TCM 礦區位於印尼南加里曼丹，煤礦年產量約 600 萬噸，預計 2024 年投產，將有 20 年開採權，其開採方式採地下坑道工法，為環境友善開採方式，對生態影響甚小。

華新近年陸續投入鎳生鐵、冰鎳產線及電廠等建設，在印尼共用兩個廠區，分別為生產鎳生鐵與高冰鎳，兩座廠區一年用媒量約 250 萬噸，未來 TCM 礦區投產後，將可掌握 3 分之一的上游媒資源、約 90-100 萬噸。

華新表示，全球一年煤礦產量約 80 億萬噸，雖然 TCM 礦區產能占全球比重不高，但近期受到戰爭因素影響，全球對媒的需求量大幅增加，同步帶動今年媒價高漲。