投信連十買難敵外資出逃 三大法人大賣140億元

台股今 (28) 日多殺多，三大法人僅投信維持買超，已連十買，但仍難敵外資出逃壓力，終場放量大跌 360 點，收最低 13466 點，續創 22 個月來新低，三大法人合計大賣 140.29 億元。

觀察三大法人資金變動，外資賣超 119.59 億元，自營商賣超 41.02 億元，雙雙連六賣，投信則買超 20.29 億元，已連十買。

台股上市櫃合計家數共 1765 家，下跌家數 1649 家，等同超過 9 成個股都下跌，且跌幅達 5% 以上更高達 597 家，至於上漲、平盤家數則僅剩 69 家、47 家。

權值股幾乎全倒，台積電重挫超過 2%，收在 438 元，回測前低 433 元支撐，鴻海下跌近 3%，面臨百元保衛戰，聯發科續跌超過 4%，不僅創下 27 個月新低，也將台股市值老三寶座讓給中華電，其他如台達電、聯電、富邦金、國泰金跌幅也都在 3% 左右，壓抑大盤走勢。

高價股同樣慘綠，股王大立光尾盤逼近跌停板，摜破半年線，收在 1710 元，信驊大跌超過半根，其他如旭隼、力旺、世芯 - KY、緯穎、嘉澤、亞德克 - KY、祥碩、AES-KY、譜瑞 - KY 全數在盤下游走。

展望台股後市，由於美國聯準會多位官員已堅定表態強勢升息，以抑制通膨，但也加深市場對全球經濟衰退的疑慮，台股儘管有國安基金護盤，但在資金不斷匯出下，不排除恐再度往下探底。