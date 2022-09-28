美股重點新聞摘要2022年09月28日

今日操盤前瞻

日本央行公布貨幣政策會議記錄

美國 7 月成屋待完成銷售數據

Fed 官員發言：舊金山聯準銀行總裁 Mary Daly、亞特蘭大聯準銀行總裁 Raphael Bostic、聖路易聯準銀行總裁 James Bullard

鷹派領軍 Fed 多位官員矢言積極對抗通膨、捍衛公信力

美國聯準會 (Fed) 多名官員承諾，將持續積極壓制通膨，即使升息正在提高經濟衰退的風險。閱讀全文...

美 400 大富豪榜出爐！馬斯克榜首 川普回歸 祖克柏跌出前十

《富比士》雜誌週二 (27 日) 公布 2022 年美國前 400 大富豪 (Forbes 400）排行榜，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 擠下亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)，登上美國首富之位， Meta 執行長祖克柏 (Mark Zuckerburg) 跌出前十榜單，前美國總統川普回歸榜單。閱讀全文...

〈英特爾創新日〉揭露先進製程進度 Intel 18A 測試晶片今年底前試產

英特爾 (INTC-US)2022 Intel Innovation 大會在台灣時間 28 日凌晨 0 時登場，執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 在會中揭露先進製程發展新進度，他表示，Intel 18A 測試晶片正在設計中，今年底前將試產。閱讀全文...

〈英特爾創新日〉推新處理器與擴大雲端平台 力抗競爭對手

英特爾在周二（27 日）的「Intel Innovation 2022」活動中，發表代號 Raptor Lake 的第 13 代 Intel Core 桌上型電腦處理器系列，其中旗艦款 i9-13900K 號稱是地表上最快的桌上型處理器，能達到 24% 遊戲效能與 34% 創作效能飛升。與此同時，英特爾也計劃擴大開發者雲端規模，讓客戶能在新晶片上市前試用，藉此吸引更多應用程式開發人員使用其處理器。閱讀全文...

〈英特爾創新日〉與輝達隔空互槓 基辛格：摩爾定律不死且活得很好

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳日前直言「摩爾定律已死」，不過，英特爾 (INTC-US) 執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 於 Intel Innovation 大會上強調，「摩爾定律不會死，且會活得很好」，將持續挖掘元素週期表的無限可能。閱讀全文...