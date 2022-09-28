〈紐約匯市〉美元指數微升 英鎊拋售暫緩 自歷史低點回升

美元指數周二 (27 日) 小幅上漲，隨著聯準會 (Fed) 官員討論進一步升息，風險情緒依舊疲軟。英鎊歷經連日拋售後稍微平復，兌美元匯率自歷史低點回升。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.07%，報 114.18。

美元兌歐元、日元均走強，但兌英鎊回落。市場持續關注各國央行在平抑通膨上所付出的努力，以及相應行動對經濟成長的影響。

歐元兌美元貶 0.18% 至 0.9589 美元，延續近期跌勢，日元兌美元小跌 0.07% 至 144.80 日元，英鎊兌美元則自歷史低點回升，盤中一度漲逾 1%，尾盤漲勢稍微收斂，截稿前漲 0.46% 至 1.0728 美元。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周二接受華爾街日報 (WSJ) 採訪時表示，Fed 目前的升息步調是適當的，應繼續收緊政策，直到有證據顯示潛在通膨回落，接著才暫停讓緊縮政策在經濟當中發揮作用，觀察是否已經做得夠多了。

英國央行 (BOE) 首席經濟學家 Huw Pill 稍早稱，央行可能會對政府上周公布的減稅計畫發表重大政策回應，但要等到 11 月利率會議。

道明證券 (TD Securities) 資深外匯策略師 Mazen Issa 表示，即使金融市場已受到干擾，各國央行並未因此放寬政策，市場一直在尋求某種救援，但英國央行和聯準會始終沒有出手，在此情況下，美元的避風港地位無庸置疑。

Issa 稱，本周的匯市交易還涉及一些額外的雜音，因為投資人同時在為季末的投資組合做準備。

相較於近期的波動，美元周二走勢較溫和，但歐元仍徘徊逾 20 年低點附近，自日本當局上周出手干預貨幣後，日元近期也才剛脫離 24 年低點。

人民幣持走貶，離岸人民幣兌美元小跌 0.1% 至 7.1783 人民幣，在岸人民幣兌美元跌 0.6% 至 7.1765 人民幣。

商品貨幣方面，澳元兌美元跌 0.31% 至 0.6434 美元，逆轉盤中漲勢，紐元兌美元稍早一度升逾 1%，截稿前漲勢收斂，近持平於 0.5634 美元。

美股走勢顛簸之際，比特幣未能守住稍早漲勢，截稿前小跌 0.43% 至 19,021 美元，連續 6 個交易日下跌。以太幣則跌 0.12% 至 1,324.5 美元，多數加密貨幣均走低。

FRNT Financial 執行長 Stephane Ouellette 表示：「比特幣今日似乎確實出現風險拋售，加密貨幣的追隨者很開心能看到走勢開始和風險資產脫鉤，這代表投機人士正在失去對該領域的影響力，雖然今天的走勢顯示我們還沒有完全到達那種程度。」

截至台灣時間周三 (28 日) 約 6:00 價格：