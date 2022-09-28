〈台股盤前〉跌深反彈恐是曇花一現 法人預估大盤底部還沒到

台股 27 日在多空拉扯下，勉強擺脫跌勢終場小漲 48 點，儘管美股已有跌深反彈跡象，但在聯準會將繼續升息，企業獲利持續下修等大環境下，投信認為台股底部可能還沒到。

台股近期隨美股持續跌跌不休，大盤一路下探突破國安基金防線，27 日雖小漲作收，但受美股震盪、美元續強影響，法人認為台股上攻欲振乏力，短線即便出現反彈，曇花一現機率頗高。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如說，台股企業因庫存仍高，企業目前仍持續下修獲利展望，現在大盤還沒到真正的底部，整體而言，包括基本面與心理面都還需要時間。

姚郁如認為，台股評價面已從高峰下跌，本益比 (P/E) 的下修幅度比較快，目前約為 11 倍，是平均值以下負 2.5 個標準差的水平，雖然股市在現階段的水準有機會出現反彈，但仍需一段時間才會有較大的行情出現。

至於本淨比 (P/B) 則受惠於今年較高的股東權益 (ROE) 而在較高的水位，且預估明年仍位於高檔，有意進場者可以等到本淨比再低一點。

由於盤勢持續區間震盪，投資策略聚焦在長期趨勢看好且價值面合理的標的。姚郁如指出，長期看好的趨勢並未改變，科技部分為半導體、高速運算、AI、伺服器與資料中心等相關產業。