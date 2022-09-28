〈台股盤中〉反彈欲振乏力 開低走低一度大跌逾300點

台股今 (28) 日以平盤開出後，賣壓湧現，加上美股電子盤下挫拖累，股匯雙殺，電子權值、金融、傳產族群全面走疲，指數開低走低，盤中大跌逾 300 點，回測 13500 點，再探前低，預估成交量則與昨日相當，達約 1900 億元。

電子權值股成為盤面壓盤重心，晶圓雙雄台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 跌幅超過 1%，台積電最低下探 440 元，為近三個月低點，鴻海、台達電、日月光投控跌幅更重，接近 2%，其他包含聯發科、台塑四寶、金融指標等全數走弱。

高價股同樣倒成一片，千金股全面下挫，股王大立光更大跌逾 8%，股后信驊跌幅也超過半根停板，旭隼、力旺均下跌 2%。

航運股也是盤面壓盤重心，可望受惠解封題材的航空雙雄雙雙重挫，長榮航大跌近 7%，華航也跌逾半根停板，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海跌幅也超過 4%，其他包含志信、中航、四維航、台驊投控等均被壓在盤下，金融股同樣被狙擊，富邦金、國泰金、開發金等跌幅均超過 2%

盤面上具電動車題材個股相對有撐，宏碁旗下建碁打入歐美充電站供應鏈，今股價續強，一度飆上漲停價位寫新高，信邦、立凱 - KY、怡利電、敬鵬、乙盛 - KY、康舒等個股表現也不俗。

展望後市，由於全球持續面臨經濟下行風險，加上美國聯準會強勢升息作風、資金持續撤離下，台股場內儘管有國安基金盯場，但短期盤勢震盪風險仍大，須先觀察電子權值股走勢是否回穩。