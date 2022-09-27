外資狂砍金控股逾10萬張 續提款晶圓雙雄

台股今 (27) 日多空交戰，終場上漲 48.4 點，收 13826.59 點，外資連五賣，賣超力道持續收斂，金控股、台灣 50 及大型權值股續成提款標的，金控族群更遭狂砍逾 10 萬張，外資並持續撤出晶圓雙雄，聯電、台積電分別遭連八賣、連五賣。

觀察三大法人資金變動，外資賣超 63.45 億元，自營商賣超 1.89 億元，雙雙連五賣，投信則買超 17.55 億元，已連九買，三大法人合計賣超 47.75 億元。

期貨方面，外資減持多單 720 口，未平倉合約由淨多單 137 口轉為淨空單 601 口；投信回補空單 114 口，空單未平倉口數降至 9334 口；自營商增持多單 386 口，多單未平倉口數增至 6056 口。

外資持續提款金控股，賣超中信金 3.7 萬張、兆豐金 1.6 萬張，元大金、國泰金、開發金各超過 9000 張，富邦金、玉山金各逾 8000 張，台新金、新光金各逾 5000 張。

不少大型權值股再遭外資調節，外資賣超電子股友達 1.2 萬張、聯電 9761 張，仁寶、金寶及台積電各逾 5000 張，宏達電、鴻海也超過 4000 張；傳產股長榮航 1 萬張、中鋼約 9000 張、台泥逾 7000 張、華航逾 5000 張。

ETF 方面，外資調節國泰智能電動車 1 萬張、元大滬深 300 正 2 及元大台灣 50 各超過 5000 張。其中，元大台灣 50 已遭外資連三十賣，外資提款不停歇，累計出脫張數超過 13 萬張。

外資買超方面，最青睞面板股群創、買超 1.7 萬張，並敲進貨櫃雙雄陽明、長榮分別 1.6 萬張、7214 張，金融股臺企銀、第一金各逾 7600 張、4600 張。其他電子股還包括啟碁、瑞儀、華通、欣興、致伸、智易；ETF 元大台灣 50 反 1 買超張數也有 1.4 萬張。

法人指出，台股融資餘額開始出現回落跡象，有利資金籌碼穩定，有助指數短線跌深反彈，不過盤勢仍拒不確定性，且通膨壓力仍存在，須留意後續匯率與美股表現，台股短線仍宜保守看待。