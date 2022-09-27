富強鑫今年營收可望創高 訂單已看到明年Q4

塑膠射出機廠富強鑫 (6603-TW) 執行長王俊賢今 (27) 日表示，受惠電動車應用推升輕量化塑膠件需求，在手訂單已滿到年底，汽配業訂單能見度甚至到明年第四季，預估今年下半年業績將與上半年持平，全年有機會再創新高。

王俊賢表示，隨著中國對新能源車補助再延長一年，電動車市場規模加速擴大，客戶擴增資本支出，帶動輕量化塑膠件需求持續成長，旗下大型多色塑膠射出成型機接單暢旺，目前汽車零配件訂單已看到明年第二季，並看好明年汽車、醫療產業成長動能。

富強鑫前 8 月累計營收 30.69 億元，年增 4.91%。王俊賢表示，到年底前訂單都滿載，若第四季維持單月營收約 3-4 億元水準，全年營收將可超越去年、再創高。

富強鑫近年來積極布局新能源車、醫療等產業，營收以車用相關為最大宗，受惠新能源車動能推升，相關營收占比也持續攀升，今年上半年汽車零配業營收占比已由 2019 的 44%，大幅成長至 60%，3C / 家電營收占比 16%，運動器材 / 民生用品為 20%。

富強鑫目前汽配業客戶包括帝寶 (6605-TW)、東陽 (1319-TW)、英利 (2239-TW) 及敏實集團等，車燈客戶有長城、上汽、廣汽、星宇。

富強鑫在今年的台北國際塑橡膠工業展 (TaipeiPLAS2022) 中，推出自主開發 iMF4.0 智慧製造工廠系統，目前已導入汽配業、運動產業、3C 和民用品等不同客戶的智慧工廠。