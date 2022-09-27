金管會擬放寬外銀授信、投資量能 有助增5000億元資金活水

金管會今 (27) 日表示，擬以母行及聯行的資金來源為基礎，適度增加外國銀行在台分行的授信及投資量能，法規修正後，有助 31 家外銀分行 (含陸銀) 增加 4251 億元的中期放款額度，1062 億元的有價證券投資額度，也就是合計將有超過 5000 億元資金活水可以調動。

銀行局副局長童政彰表示，因應日本商會白皮書建議，希望放寬相關外商銀行授信規定，所以決定修正「外國銀行分行及代表人辦事處設立及管理辦法」。

童政彰解釋，過去外銀計算放款、投資上限時，「存款總餘額」的核算基準有五項，包括：新台幣存款、外幣存款、母國總行匯入之營運資金、母國總行的授信額度已動用部分、海外聯行之一年期以上定期聯行存款。

其中所謂「母國總行的授信額度已動用部分」，除了包括向母國總行拆借一年內的短期借款外，此次修法並加計向母國總行的海外分行拆借一年內之短期借款。

據銀行局統計，截至今 (2022) 年第 1 季為止，目前 31 家外商銀行分行向總行拆借一年內短期借款約 1 兆 243 億元，向海外聯行拆借一年內短期借款達新台幣 4251 億元，因此修法放寬修法以後，可增加新臺幣 4251 億元之中期放款額度或 1062 億元之投資有價證券額度。

為了配合修法，金管會也要求外國銀行分行應建立相關資產負債期限配置管理、及流動性風險控管機制，以利風險控管。