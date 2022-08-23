富強鑫杭州新廠明年加入量產 車用訂單已看到Q2

富強鑫 (6603-TW) 擴大布局中國新能源車市場，杭州新廠預計今年底前完工，規劃明年第一季逐步加入量產，貢獻營運；且以目前在手訂單來看，汽配產業訂單能見度已到明年第二季。

富強鑫表示，杭州灣新廠廠房面積達 9.77 萬平方公尺，未來最大產能是原有寧波和東莞 2 廠的倍數以上，可優化交期與成本，提升設備產品價格競爭力，也有助擴大大型多色機與超大型兩板機接單動能，加上杭州灣新廠加入，未來將完整複製台灣廠的生產線與技術能力，滿足不同產業客戶多元化擴產需求。

富強鑫近年來積極轉型為塑膠射出成型解決方案商，目前汽配產業營收比重逐漸拉升，今年上半年占比已達 6 成，受惠新能源車市場規模持續放大，帶動富強鑫主要客戶包括特斯拉、比亞迪、斯坦雷、英利、堤維西、上汽、廣汽等，加大資本支出，投入擴廠或擴產，推升多色塑膠射出成型機出貨暢旺。

富強鑫表示，目前汽配產業訂單已看到明年第二季，產品以多色機為最大宗，將推升台灣、東莞、寧波三廠產能利用率維持滿載水準。

富強鑫也看好，新能源車市場商機龐大，加上為提升續航力，對整車輕量化的需求也更明確，研調並預估，2025 年鋼材占汽車原材料的比重將由目前的 70% 下滑至 62%，被複合塑料取代，也將為公司單色與多色塑膠射出成型機接單增添動能。

富強鑫今年前 7 月累計營收 27.03 億元，年增 1 成；且由於多色機技術難度與複雜度較高，毛利率優於一般，在新能源車客戶需求暢旺下，上半年毛利率達 26.29%，較去年同期增加 2.2 個百分點，稅後純益 0.96 億元，年增 64%，每股純益 0.65 元，上半年獲利已達去年全年逾 8 成。