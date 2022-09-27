領息族現金流更彈性 鉅亨買基金首創資金提領時間、金額自己訂

配息基金一向是國人鍾愛的投資產品，尤其在近幾年產官學界積極倡導提早規劃退休準備之際，具有穩定現金流的投資商品，更讓國人趨之若騖。有鑑於此，鉅亨買基金今 (27) 日召開記者會宣布，推出新款交易機制「鉅亨自由 Pay」，透過累積級別基金創造每月現金流，投資人不僅可自行設定每月領回的金額，不再受限資產管理業者的配息政策，同時還有免稅優勢。

鉅亨買基金繼 2019 年推出國內首個懂配息的 AI 理財機器人後，再度鎖定領息族的需求，總經理張榮仁指出，投資人拿回現金流的主控權是大勢所趨，海外的資產管理業 (例如香港 MPF) 也有許多創新作法，國內雖然早有配息基金與保險的撥回機制，但相對之下，不管是提領的日期或金額都是由業者決定、投資人只能被動接受。因此，鉅亨買基金在台灣首發，創新推出「鉅亨自由 Pay」，要讓客戶拿回資金提領時間、金額的決定權。

張榮仁分析，配息基金是國人打造每月穩定現金流的有力工具，但配息基金以債券型基金為大宗，近年來有特定的平衡型基金也受到高度矚目，相對之下股票型基金少有配息級別，按照統計，目前國內可銷售的月配息基金近 2700 檔，其中 60% 為債券型、24% 為平衡型，股票型僅占 16%。

但統計近 20 年股市年化報酬率可達 9%，其中台股表現更逾 10%，均領先其他資產的表現，換言之，股票型基金是投資配置不可或缺的資產，但對配息基金投資人來說，卻容易有過低配置的情況。

「鉅亨自由 Pay」交易機制正可解決上述的痛點，張榮仁進一步表示，「鉅亨自由 Pay」的投資標的是綜合考量基金報酬、波動度、最大跌幅及市場人氣所嚴選出的累積級別基金，其中股票型占最大宗。另外，「鉅亨自由 Pay」的自主提領機制，有上漲自動停利的效果，先落袋為安；若遇下跌波段，也有助減少虧損，當資產下降至投入本金的 80% 以下即暫停提領，以避免殺雞取卵。

至於稅務方面，透過「鉅亨自由 Pay」還可輕鬆節稅。目前境內基金的配息所得不僅要納入個人綜所稅，單次配息給付超過 2 萬元，還必須扣取 2.11% 的二代健保補充保費，「鉅亨自由 Pay」現金流則來自於基金的提領，具有免稅的優勢。

「鉅亨自由 Pay」目前涵蓋 21 家基金品牌、近 40 檔基金，張榮仁說，投資人只要 10 萬元即可開始進行自由 Pay 交易機制，每月 Pay 率最高可設定至 10%，每月的任何一日都可設為提領日，投資人可自行決定每月提領的金額及日期，並依需求隨時調整，彈性相當大。

鉅亨買基金是國內第一大民營基金平台，張榮仁提到，平台成立七年，近五年相當積極開發及推廣與配息相關的服務及交易機制，包括配息主題的投資組合、會配息的 AI 理財機器人、配息基金終身零手續費優惠等等，平台的客戶數及總資產持續穩定成長。尤其是今年投資市場大幅波動，境內外基金資產總規模至 8 月底下滑 11%，反觀鉅亨買基金的總資產規模同期間卻逆勢成長 10%，也證明鉅亨買基金日益受到投資人的青睞。

為擴展「鉅亨自由 Pay」新交易機制，鉅亨買基金現正推出開戶優惠活動，只要在今年 11 月底前，利用「anuepay」優惠代碼開戶完成，就能享有 5 筆單筆零手續費券，以及最高 3 筆定期定額終身零手續費券。

