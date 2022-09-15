Netflix將推廣告訂閱方案 估一年內吸引4,000萬用戶

影音串流媒體巨頭 Netflix(NFLX-US) 近期正面臨用戶流失的挑戰，對此，該公司計劃推出含廣告訂閱方案，以吸引更多觀眾。內部文件預估，廣告訂閱方案將受價格敏感型消費者歡迎，有望一年內為 Netflix 帶來 4,000 萬名用戶。

《華爾街日報》援引 Netflix 提供給廣告商的文件稱，預計今年底，廣告訂閱方案將吸引全球 440 萬名不重複觀眾訂閱，其中美國地區占 110 萬名。到明年第三季，不重複觀眾將增至約 4,000 萬名，其中美國地區占 1,330 萬名。

Netflix 在聲明中表示：「我們目前仍在計劃如何推出低價、含廣告方案的初期階段，尚未做出任何決定。」

據 Netflix 第二季財報， 4 月到 6 月期間流失 97 萬訂閱人數。Netflix 目前訂閱戶達 2.2067 億，預估第三季訂閱戶新淨增 100 萬，儘管低於分析師先前預測的成長 180 萬，仍扭轉上半年訂閱人數流失的光景。

Netflix 也表示，計劃在 2023 年初推出成本較低、靠廣告支援的訂閱方案。先前 Netflix 已選擇微軟成為其廣告版產品的合作夥伴。

麥格理研究機構分析師 Tim Nollen 表示，Netflix 的招數是，靠便宜激勵夠多觀眾選擇內有廣告的訂閱方案，有了廣告商想要的龐大觀眾後，同時確保其產生的廣告收入能超過流失的無廣告訂閱戶收入。如果 Netflix 拿捏得宜，就可以享受廣告版更高的 ARPU (每用戶產生的平均營收)，推動整體營收上升。