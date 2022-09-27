女股神：美元走勢強勁 最終恐迫使Fed政策轉向

「女股神」方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 週一 (26 日) 表示，美元強勢持續對全球其他地區帶來毀滅性打擊，恐怕會影響美國的競爭力和經濟活動，最終迫使聯準會 (Fed) 貨幣政策轉向。

伍德在推文中表示，從殖利率曲線來看，自 80 年代以來美國貨幣政策從未如此嚴格。目前 10 年期公債殖利率為 3.75%，2 年期公債殖利率為 4.25%。

回顧歷史，在 Fed 主席沃克 (Paul Volcker) 的領導下，長期公債殖利率從 10% 上升到 16%。相較下，Fed 近期行動下，公債殖利率從 0.5% 增至 3.7%，並且 Fed 主席鮑爾仍有進一步升息的計畫。避險情緒正在打擊除了現金以外的所有資產。

伍德也提到，日本和中國上週接連拋售美元，從而保護本國貨幣免受美元強勢的影響，可能對全球經濟造成重大損害。

伍德認為，拋售美元可能將是貨幣寬鬆即將出現的初步跡象。美元強勢走勢對全球其他地區造成毀滅性的打擊，恐將反噬美國的競爭力、就業和經濟活動，最終迫使 Fed 調整政策。

摩根士丹利策略師也警告，近期美元持續飆高，引發對企業獲利的擔憂情緒，可能讓風險資產無以為繼，且觀察歷史經驗，如此強勢的美元曾經引發金融或經濟危機。

據大摩策略師團隊計算，美元指數每上漲 1%，將對標普 500 指數企業獲利產生 0.5% 的負面影響，並預估第 4 季的獲利增長可能減少 10% 。