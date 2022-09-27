道瓊正式墜入熊市 投資人該怎麼做?

道瓊指數週一 (26 日) 下跌 1.1%，創下 52 週收盤低點，比之前的高點下跌了 20% 以上，這符合熊市被廣泛接受的定義。

標普 500 指數和那斯達克指數已分別從歷史高位下跌約 23% 和 32%，道瓊也處於熊市是 2022 年市場動盪的最新里程碑。

道瓊指數上一次跌入熊市是在 2020 年初，當時因為新冠疫情幾乎經濟創傷顯露。道瓊自 2020 年 2 月 12 日高位下跌 37.1%，爾後 2020 年 3 月 23 日來到熊市低點，2020 年 3 月 26 日退出熊市，最終比熊市低點高出 20%。

根據道瓊歷史數據，道瓊熊市從峰頂到谷底的平均跌幅為 35.5%，跌幅中值為 35.9%。

過去十次道瓊熊市發生的時間 (圖片：翻攝 marketwatch)

週一是道瓊 1 月 4 日到達峰值以來的第 182 個交易日。根據過往數據，過去的熊市平均需要 133 個交易日從高點回落到進入熊市狀態，或中位數為 114 個交易日。跌入熊市低點平均需要 272 個交易日，或中位數 197 個交易日。

目前而言，投資人謹慎以對幾乎是必要的舉措，事實上，歷史表明，熊市總是痛苦的，與牛市不同，有四分之三的股票會在熊市期間下跌。

分析師認為，投資人現在要避免買入任何股票，這有助於防止投資人掉入熊市陷阱，此時拋售可能特別嚴重，考慮出售較弱的持股也是一個好主意。當外資機構成為拋售背後的主要動力時，散戶很難在股票中賺錢。

隨著熊市出現，投資人應關注兩個關鍵目標，第一是在熊市中如何操盤、第二是準備在市場反轉時獲利。



State Street Global Advisors SPDR 業務首席投資策略師 Michael Arone 表示，堅持派息優質價值股將有助於投資人度過難關，投資人也可以利用資產多元化好處來保護其投資組合，同時等待機會將資金投入市場風險較高的部位。投資人還需考慮從緊縮貨幣政策中可能受益的標的，例如價值股、小型股和短債等。

Arone 警示，明確聯準會可能在哪裡結束本輪升息循環之前，預計會出現更大的波動，下個月開始的第三季企業財報季可能會給股市帶來另一波賣壓。

Arone 預期，聯準會政策立場和美元作為資產安全避風港的推動下，美元指數飆升至數十年高位，Arone 表示，如果美元反彈中止，這可能意味市場將觸底。