美股重點新聞摘要2022年09月27日

今日操盤前瞻

美國 7 月 FHFA 房價指數、標普 20 大城房價指數

美國 8 月耐久財訂單、新屋銷售數據

FOMC 投票委員發表談話：克里夫蘭聯準銀行總裁 Loretta Mester、聖路易聯準銀行總裁 James Bullard

iPhone 14 Pro 銷售持續強勁 蘋果逆勢收紅

摩根大通分析師 Samik Chatterjee 發布報告指出，蘋果 iPhone 14 系列問世兩週後，iPhone 14 Pro 高階機型的需求仍然很旺盛，這對蘋果淨利來說是個好兆頭，此消息推動蘋果週一 (26 日) 股價逆勢收紅。閱讀全文...

Fed 梅斯特：限制性利率需持續更長時間

美國聯準會 (Fed) 多位官員本周密集發表談話，克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周一 (26 日) 表示，為了擊退頑強的通膨，需要更進一步升息，且為了避免升息預期失控，限制性利率需要持續更長時間。在這個過程中，失業率將上升，但不會超過 5%。閱讀全文...

英國央行：將在必要時「毫不猶豫」改變利率

英鎊和英債因新財政計畫暴跌之際，英國央行週一 (26 日) 發布聲明表示，該行正在「密切關注」金融市場的發展，將在必要時「毫不猶豫」地改變利率，同時安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 敦促英國央行應緊急升息 4 碼，以挽救市場危機。閱讀全文...

波士頓 Fed 總裁支持升息降通膨 認為仍有軟著陸可能

波士頓聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）握有投票權的柯林斯（Susan Collins）於周一（26 日）發表 7 月上任以來首次談話，她認為需要進一步收緊貨幣政策遏止居高不下的通膨，並警告這一過程中可能會造成失業率提高，但經濟衰退並非不可避免。閱讀全文...