利用數據計算並證明，FED預測錯誤

又經歷一次 FOMC 會議，利率政策聲明除了開頭第一句與利率區間，基本上完全沒變，而緊縮政策的動作上「升息 3 碼、縮表維持原計畫，隻字未提」也是符合前幾週所說的預期，也就是 FED 會持續說鬼話做錯誤的決策。

但因為是偶數次會議 (2022 6th)，有公布利率點陣圖以及經濟數據預測，本週文章我們就來針對這些預測，進行數據分析，證明 FED 連經濟數據預測，大機率是錯的、矛盾的。

先來點開胃菜：「點陣圖」是短線下跌主因

2023 年的各 FOMC 委員的利率中位數，比起 2022 還要高一碼，這也就是市場尚未定價的部分，造成短線恐慌。

而直接從會議前後 3 個時間點的 FED watchtool 的利率期貨轉換機率，就可以看見市場恐慌的軌跡，以及利率上調 1 碼的變動過程。可以觀察 2023 年會議的預測機率區間，2023 年初多了升息 1 碼。

※以下時間為台灣時間 (UTC+8)

2022/9/21 14:00 ↓

2022/9/22 01:45(公布前 15 分鐘) ↓

2022/9/22 02:30 ↓

重頭戲來了，經濟預測的數字怎麼看都是離譜…

為什麼筆者一直批評 FED 是錯的，除了去年中到現在，已經看過無數次 FED 落後於利率衍生性商品市場，持續落後於華爾街，決策被打臉，本次就直接從 FED 對經濟數據的預測來看，問題與矛盾在哪裡。

1. 失業率與 GDP 預測的矛盾 (橘框)；

從表中看見，FED 為了要迎合打壓通膨的決心，預測出經濟受影響但仍成長的矛盾預測數據，今年 GDP 成長下修再下修，降到 0.2% 但明年就會回升到 1.2%(始終不願意承認會造成經濟衰退)，但與此同時，失業率目前仍是低檔，預測還會上升 0.6%。 「無論歷史數據或常理邏輯，如果失業率年增 0.6%，沒有一次不發生嚴重經濟衰退。」

2. 通膨預測 (PCE) 高估，根本是看過去不叫預測 (紫框)

首先釐清數學與邏輯常識觀念，「月增率累乘過去 12 個月就會等於年增率」，「因此類似於扣抵值的觀念，只要本月月增比去年同期月增 高 (低)，本月年增數據就會比上個月高 (低)」。



如下表整理 PCE、核心 PCE 的過去 12 個月 月增、年增數據

8 月 PCE 數據會等到 9 月底公布，也就是說 2022 年 12 個月已經過了 7 個月，我們只要估剩餘 5 個月的月增數據，乘上前 7 個月就會是年增預估數據。

※先估核心通膨數據，今年前 7 個月月增累乘是 2.42%，如果 FED 預測 4.5% 數字是真的，代表剩餘 5 個月的月增率平均要達到 0.4%，當商品項目已經開始持平減少，即使房租會是最遞延反應的通膨項目，但已經來到相對月增率的高峰，這個通膨數據認為是高估。

※再估通膨數據，今年前 7 個月月增累乘是 3.65%，如果 FED 預測 5.4% 數字是真的，代表剩餘 5 個月的月增率平均要達到 0.35%，當能源與工業金屬下跌，8 月確定是 0% 附近，且至年底前對終端需求持續影響，也難達到這個數字，認為是高估。

結論: 最慢到 12 月 (第 8 次 FOMC)，FED 就會又一次被打臉知道自己預測錯誤

當 11 月、12 月 FOMC 會議時，分別就能多確定 2、3 個月的月增數據，而且 11 月中後也可能已經陸續開始爆發零星債務違約，到時候，就可以看看 FED 如何自圓其說，修正高估通膨數據與過快升息的利率決策，以便收拾 FED 與 QE 搞出來的大問題。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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