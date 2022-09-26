〈台股盤後〉崩跌340點創22個月新低 季底作帳變結帳

美國暴力式升息「鷹」魂不散，台北股匯市今 (26) 日雙雙暴跌，在電子金融傳產權值股全面下挫，航海王翻船之下，終場加權指數大跌 340.19 點、收在 13778.19 點，創 2020 年 11 月下旬以來、創 22 個月新低，成交值 2178.13 億元。

美元指數狂飆，資金大舉從權值股提款，權王台積電終場大跌 8.5 元、1.86%，收在 446.5 元，跌破今年 7/12 低點，若不止血，恐下探 7/6 的 433 元低點；聯電跌超過 3%，鴻海、大立光也都下挫逾 2%，面板雙虎、聯發科無一倖免。

航運股為盤面上最疲弱類股，受到美西貨櫃運價驚見 2 字頭，航商陷成本保衛戰衝擊，台驊投控重挫跌停板，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海也大跌超過 7~8%。

北極星藥業 - KY 解盲成功後，但上漲行情只有一天，今日再苦吞第二根跌停板，連帶拖累生技醫療族群賣壓沉重，羅麗芬 - KY 也殺到跌停，全宇生技 - KY、晉弘、景岳也都一片慘綠。

整體來說，由於美國年底前還將升息兩次，在美元沒有回軟前，外資匯出力道恐怕都難緩解，近日為尤其時序 9 月底，適逢集團以及投信等季底作帳，短線除了關注外資動向，也要慎防季底作帳行情變為結帳行情。