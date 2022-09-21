〈電信頻譜超標〉台灣大偏鄉建設少恐影響合併 NCC：業者可提意見

電信業合併案頻寬超標議題爭論不休，外界認為，台灣大 (3045-TW) 相對其他兩家電信業者在偏鄉建設較不積極，是否會作為併購案考量，對此，NCC(國家通訊委員會) 發言人翁柏宗今 (21) 日回應，業者可以在月底的聽證會提出意見，並讓各界了解其公共利益。

兩大電信合併案聽證會將於本月底登場，頻譜總額超標成為關注焦點，據了解，NCC 推動改善山林行動通訊的「加山計畫」，只有台灣大沒有加入，且台灣大在偏鄉建設也相對其他業者少，外界認為，此舉是否會作為合併案評估項目。

對此，翁柏宗表示，聽證會是溝通平台，業者可以在會中提出該如何增進公共利益，並讓社會大眾了解，另外相關利害關係人也都能提出意見，會議結束後再來評估哪些議題需要釐清。

中華電 (2412-TW) 除了多次對外喊話，超標的頻譜應繳回再重新釋出外，日前也遞交「台灣大哥大擬合併台灣之星案」聽證會意見書，建議超標的頻譜可與相鄰的 800MHz 頻段整合規劃，進行公共安全與救難應變 (PPDR) 使用。

翁柏宗說，目前已經收到中華電的意見書，沒有收到台灣大的意見書，不過聽證會有邀請申請人、相關利害關係人來陳述意見、表達，意見都會納入審酌。

遠傳針對加山計畫提到，自 2015 年起就自主啟動加山計劃，陸續和羅東、新竹、東勢、南投、嘉義、屏東、臺東、花蓮八大林管處，以及雪管處、玉管處、自管處、新北市觀旅局合作，動員破萬人次工程人員前進全台偏遠山區，量測手機訊號狀況，優化台灣百岳及熱門登山步道的通訊品質，並搭配步道里程碑、路線解說牌等標示設立通訊告示牌。

截至今年 8 月底，遠傳共設立超過 950 面可通訊告示牌，讓山友在急難發生時，可以利用手機回報里程位置資訊，大幅提高山區救援品質，此外，山區訊號容易受地型阻隔、天候不良等因素干擾，良好通訊與清楚的位置資訊成為山區救援關鍵。