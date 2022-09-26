南韓央行：通膨可能很長時間在5-6% 韓元貶值恐增加壓力

南韓央行總裁李昌鏞周一 (26 日) 表示，南韓的通膨率可能在「相當長一段時間內」，保持在 5% 至 6% 的範圍內，韓元持續貶值可能會增加通膨壓力。

李昌鏞在國會聽證會上表示，隨著經濟增長放緩，進入今年下半年，私人消費的復甦也會變慢。他預計，在外部環境動盪的背景下，明年南韓經濟成長可能保持低迷。

南韓 8 月通膨率月增 5.7%，為 7 個月來首次增速放緩，但能源價格偏高的潛在壓力持續存在。此外，韓元對美元的大幅貶值也增加了通膨的上行壓力。

在美國聯準會上周升息 75 個基點，並暗示還會繼續升息後，韓元跌破了 1 美元兌 1400 韓元的心理關口。

李昌鏞強調，韓元的下滑主要是由於美元走強，並且相對於其他主要貨幣的跌幅並不過分。

然而，這位央行主管表示，當外匯市場嚴重偏向一邊，使匯率與其他全球走勢和經濟基本面相悖時，央行將積極應對。

李昌鏞在其報告中表示，目前的外匯形勢與過去 1997 年亞洲金融危機和 2008 年全球金融危機期間的外匯災難不同，原因主要來自美國聯準會的激進緊縮政策、強勢美元和能源價格。

他認為，利率不是應對匯率危機的唯一方法，南韓應鼓勵部分海外投資回國，這將緩解升息壓力。

李昌鏞指出，南韓央行與聯儲會就貨幣互換進行了「資訊交流」，但從理論上說，南韓現在還不需要。他說，全球金融環境還沒有惡化到需要考慮貨幣互換的地步，美元並不短缺。

李昌鏞稱，他非常擔心對中國的出口下降，南韓應該尋求在經濟和貿易成長方面降低對中國的依賴，這應成為「新常態」。