公股銀9/26調升牌告利率 一銀、土銀1年期定儲固定利率超額調整

中央銀行 22 日宣布升息半碼，包括台銀等公股銀行陸續宣布調升牌告利率，不過各銀行調幅不一，台銀與合庫銀各天期定儲「足額反應」；一銀與土銀的 1 年期定儲固定利率則採超額反應。各銀行相關調整將在 26 日正式生效。

國銀龍頭台銀的 1 年期到 3 年期定儲利率，存款餘額不到 500 萬元者，機動與固定利率全都採足額反應，其中 1 年期定儲機率利率調整後來到 1.34%，固定利率則調升至 1.35%。

至於 2 年期未滿 3 年存款餘額不到 500 萬元者，機動與固定利率同樣足額反應調升 0.125 個百分點，調升後機動與固定利率分別提高至 1.375%、1.385%。

合庫銀同樣採足額反應，一般定存與定儲存款，各天期的機動利率及固定利率分別調升 0.125 個百分點；活期與活期儲蓄存款：活存、活儲存款則調升 0.125 個百分點。

另外，大額定存與定儲存款，包括機動與固定利率除 1 個月期及 2 個月期調升 0.125 個百分點外，其餘各天期分別調升 0.120 個百分點，並未超額反應。

一銀包括活存、活儲，以及定存的機動、固定利率全數採足額反應，也就是隨央行升息半碼，調升 0.125 個百分點，而各天期定儲機動利率、2 年期以上的定儲固定利率同樣採足額反應。

值得注意的是，一銀 1 年期定儲固定利率採超額反應，調升 0.145 個百分點，是否預期央行仍將繼續升息，因此超額反應提前鎖住資金成本？

對此，一銀主管解釋，一年期定儲固定利率調升 0.145 個百分點，選擇超額反應，調幅高於同天期的激動利率，主要是經整體試算，考量未來資金需求 (放款) 與收益合理性，認為一年定儲固定利率調升 0.145 個百分點是較為合適的做法。

土銀的「一般」定期性存款各天期機動與固定利率同步調升，其中機動利率調升幅度為 0.125 百分點到 0.135 百分點，固定利率調升幅度為 0.125 百分點到 0.175 百分點。

根據土銀公告，1 年期定儲利率的固定利率調升 0.155 個百分點，利率升至 1.350%，機動利率調升 0.125 個百分點，調整後利率攀升至 1.34%。