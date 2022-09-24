〈中華電衝ESG〉攜手供應商舉辦全國淨灘日 逾2800人響應

中華電 (2412-TW) 今 (24) 日舉行第二屆「5G 無塑無拘無束」系列活動第四部曲全國淨灘日，攜手台灣諾基亞、台灣愛立信等供應商夥伴響應，集結全國 37 個機構、逾 2800 人同步在 24 處地點淨灘、淨山、淨公園，共清出 21.9 噸垃圾。

董事長謝繼茂表示，今年再推出永續行動四部曲，包括首創 5G 無塑環保 NFT 及 88 無塑點子徵選、企業志工培訓、與紙風車劇團在台中、高雄合推兩場無塑生活節等，此次第四部曲全國淨灘日，不僅集團有 35 個機構參與，還攜手大型合作夥伴台灣諾基亞與台灣愛立信共同響應，期待外界正視環保議題。

謝繼茂強調，經過兩年的教育推廣、企業志工培訓課程，中華電信培養出一批環保企業志工，不僅完備環境保護相關知識，而且具有實際的環保企業志工經驗，已成為種子企業志工，未來在全國各地可適時參與環境保護活動。

中華電信 5G 無塑全國淨灘日活動於全國 24 處同步舉行，並邀請供應商夥伴共襄盛舉，包括台灣諾基亞、台灣愛立信、宏華國際、神腦國際、資拓宏宇、是方電訊、中華精測、中華黃頁及中華立鼎光電等 7 家子公司員工，與企客分公司、中華電信研究院、資訊分公司、個家分公司、桃園營運處等。

2021 年中華電信推出「5G 無塑企業志工永續行動」利用環保課程、線上遊戲、與紙風車劇團合作無塑生活節，以及全國淨灘日的四部曲活動，推廣環保理念並獲得數百萬人討論，今年則延續去年基礎再推動永續行動四部曲。