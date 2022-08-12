〈中華電衝ESG〉加入RE100 提前2040年達到淨零碳排

中華電 (2412-TW) 今 (12) 日宣布加入 RE100，總經理郭水義表示，將透過提早關閉 3G 網路、汰換老舊基地台、自建與外購再生能源等措施，提前至 2040 年達到淨零碳排、全面使用再生能源。

郭水義指出，對於再生能源採自建、外購雙軌並行模式，今年已採購 2200 萬度電，預計明年將大幅增加採購 6000 萬度電，另外也會與多家企業簽訂合約，確保穩定取得再生能源。

自建能源方面，中華電也有建置太陽能光電，在全台多處基地、屋頂裝置太陽能板，目前總容量達 340MW，未來將持續擴大容量。

郭水義認為，目前綠能再生能源價格，一度電約 5 元，預期隨著經濟規擴大，期待綠能價格會逐步往下調降，未來綠電與灰電價格有望出現黃金交叉，並帶動再生能源建置費用下滑。

除了自建與外購再生能源外，台灣原訂 2024 年底關閉 3G 網路，郭水義指出，3G 網路不到兩年時間會關閉，並提前至 2024 年 6 月底完成，未來語音會走 4G VoLTE，除了淘汰耗電量大的 3G 網路基地台外，消費者的語音延遲度也會大幅提升。

郭水義說，中華電去年響應 2030 排碳量將較 2020 年排碳量減半，原預定透過機房與辦公總部全面使用再生能源，達到 2050 年淨零碳排，不過加入 RE100 後，會提前至 2040 年完成目標。