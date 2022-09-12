谷歌分拆內部神秘高速通訊計畫Aalyria 但仍持有部分股權

谷歌 (GOOGL-US) 內部有個技術團隊，一直在幕後為從陸地延伸到太空的高速通訊網絡開發軟體。

這個在谷歌內部代號為「Minkowski」的秘密專案將於周一 (12 日) 以名為「Aalyria」的新衍生產品向大眾公布。

雖然谷歌拒絕提供有關 Aalyria 的詳細資料，例如它在這項技術上工作了多久以及有多少員工加入這家新創公司，但 Aalyria 在新聞稿中表示，其使命是管理「超快速、超安全和高度跨越陸地、海洋、空中、近太空和深太空的複雜通訊網絡」。

該公司表示，它擁有的雷射通訊技術「規模和速度比當今任何技術都大得多」。Aalyria 的軟體平台已用於谷歌的許多航空網絡項目。

在分拆新公司的同時，谷歌母公司 Alphabet 的廣告支出放緩，並希望推進或結束實驗項目。這在一定程度上意味著將為它醞釀多年的一些項目尋求外部資金。生命科學公司 Verily 和自駕車製造商 Waymo 等企業已經從外部投資人那裡籌集了資金，而 Alphabet 已經關閉了諸如製造發電風箏的 Makani 和聯網氣球業務 Loon 等計畫。

Aalyria 表示，它與美國國防創新部門簽訂了 870 萬美元的商業合同。該公司將由 CEO 泰勒 (Chris Taylor) 領導，他是一位國家安全專家，曾領導過其他與政府合作的公司。泰勒的 LinkedIn 資料顯示，他是他去年 11 月創立的一家神秘公司的 CEO。

Alphabet 本身一直在尋求利潤更高的政府合同，今年稍早宣布成立「谷歌公共部門」，主要經由谷歌雲端與美國政府合作的新子公司。

谷歌將保留 Aalyria 的少數股權，但拒絕透露其擁有多少股份以及該公司籌集了多少外部資金。谷歌表示，今年稍早時，它向 Aalyria 轉讓了價值近十年的知識產權、專利和實物資產，包括辦公空間。

Aalyria 的光學雷射技術被稱為「Tightbeam」，聲稱可以「穿越大氣和天氣保持數據完整，並在不存在支持基礎設施的情況下提供聯結」。

該公司表示：「Tightbeam 從根本上改善了衛星通訊、飛機和船上的 Wi-Fi 以及無處不在的蜂窩連接。」