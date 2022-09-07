為使公司效率提高20% 谷歌CEO暗示可能裁員

Alphabet(GOOGL-US) 執行長 Sundar Pichai 表示，鑒於近期經濟環境挑戰以及多年來公司招聘速度過快，他希望將公司效率提升 20%，而達標方式可能包括裁員。

Pichai 在一場會議上表示，公司越了解總體經濟情況，就越感到不確定性。廣告支出、消費者支出都與總體經濟相關。他認為總經因素超出他能夠控制的範圍，在員工人數激增後，公司營收已開始放緩。

「作為一家公司，我們希望可以確保，當擁有比以前更少的資源時，能優先考慮所有正確事項，且所有員工都能很有效率。」Pichai 說道。

Pichai 也用 YouTube Music 和 Google Play Music 的整合作為例子，以減少人力並將兩種產品合而為一的方式，闡述將如何提升效率。

Pichai 上月就啟動一項名為「Simplicity Sprint」的新計畫，旨在提高員工效率和專注力，以因應不確定經濟環境。

Pichai 表示，公司整體生產力並未達到整體員工人數應有水準。他要求員工協助創建一種更專注於使命、更聚焦於產品和客戶的公司文化。他說：「我們應要思考，如何降低令人分心的事物，並提升產品優勢以及生產力。」

經濟狀況不佳使廣告業務承受壓力，Alphabet 的 2022 會計年度第二季財報大致遜色，但在搜尋廣告的助益下，營收並未和華爾街預期相差太多。

Alphabet 財務長 Ruth Porat 指出，美元走強導致的匯率波動，使營收增幅折損 3.7 個百分點，且對本季影響恐怕更大。