傳谷歌在印度面臨政府壓力 促其遏制非法借貸軟體散布

消息人士透露，印度政府和中央銀行已要求 Alphabet Inc (GOOGL-US) 旗下的谷歌導入更嚴格的檢查，以有效遏制印度非法數位借貸軟體猖獗的情形。

雖然谷歌不受印度儲備銀行 (RBI) 的監管範圍，但這家美​​國科技巨頭在過去幾個月中已多次被央行和印度政府傳喚，並敦促導入更嚴格的制衡機制以淘汰此類軟體。

印度監管機構已經要求貸方加強對在疫情期間盛行的非法借貸軟體的檢查。監管機構試圖控制此類軟體擴散。這些軟體從事不道德的活動，例如收取過高的利率和費用，或進行未經中央銀行授權或違反洗錢和其他政府指導方針的行為。

谷歌表示，去年它修改了針對金融服務軟體的 Play 商店開發者計劃政策，包括要求從 2021 年 9 月起對印度的個人貸款軟體提出額外要求。

谷歌發言人表示：「我們已經在 Play 商店中刪除了 2000 多個針對印度的個人貸款軟體，因為它們違反了 Play 政策要求。」並補充說，只要違反其政策，就會採取此類措施。

發言人補充說：「我們將繼續與執法機構和行業機構合作，以協助解決這個問題。」

雖然印度央行要求應用商店中列出的任何借貸軟體都必須得到受監管實體的支持，但由谷歌來強制執行並監控合規性。

據另一位直接涉入其中的產業消息人士透露，谷歌還被要求考慮透過其他分銷通路、如網站和其他下載方式，來遏制此類軟體的興起。

谷歌也開始對來自產業機構收到的投訴採取行動。

消息人士表示，「之前谷歌不會回應對個別軟體的投訴。現在它們轉趨積極主動，一旦收到投訴就進行調查。」

政府和印度央行正在整理批准貸款申請的白名單。央行還制訂了規範，以確保借款人必須直接與銀行進行貸款和還款交易，這有助於排除第三方還款代理。

谷歌在印度的應用軟體占有導地位，95% 的智慧手機使用其 Android 平台。