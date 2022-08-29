外資大砍航空雙雄5.3萬張 提款晶圓雙雄67億元

外資今 (29) 日大賣台股 244 億元，但台指期淨多單增持 1582 口至 8155 口，期現貨不同調。個股方面，外資大砍航運雙雄共 5.3 萬張外，也賣超晶圓雙雄共 3.35 萬張，提款 67 億元，金融族群同遭大舉調節。

外資今日大賣長榮航 3.03 萬張、華航 2.29 萬張，電子股以聯電 2.18 萬張、台積電 1.17 萬張較多，其餘包括鴻海 7904 張、宏碁 6859 張、華邦電 6203 張，以及宏達電、仁寶、英業達各 5800-5900 張。

金融股也遭外資提款，包含台新金 1.77 萬張、開發金 1.37 萬張、中信金 1.36 萬張、國泰金 9018 張，另外還有新光金、中租 - KY 等個股、兆豐金、玉山金、富邦金等。

外資買超則多集中在中小型電子股，元晶 4374 張、中興電 3828 張、欣興 3635 張、貿聯 - KY 2407 張，智易、精英以及漢磊各逾 1800 張；其餘個股還有臺企銀 5802 張、聯邦銀 2407 張、統一實 2068 張以及健喬 1807 張。

投信無懼大盤走弱，連 47 買超力挺台股，買超個股以華新 5171 張最多、其次依序為華通 4070 張、永豐金 3227 張、仁寶 3104 張、開發金 3015 張、英業達 2276 張、元大金 2203 張、台泥 2167 張、宏碁 2018 張、統一 1900 張。

投信賣超來看，智易 2268 張、中信金 1888 張、榮剛 1736 張、鴻海 1639 張、長榮 1192 張、漢翔 1176 張，以及欣興、金像電、乙盛 - KY、長榮航等。