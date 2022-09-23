〈台股盤後〉上檔壓力大 收跌166.25點周K連5黑

台股今 (23) 日收盤下跌 166.25 點或 1.16%，收 14118.38 點，周線也下跌 443 點，周 K 連 5 黑，市場專家指出，今天台股盤面在市場資金快速輪動，部分個股都有利多出盡的味道。

證券分析師黃漢成指出，台股上檔壓力不輕，在目前台股走勢下，集中市場加權股價指數恐回測前波低點 13928 點。

台股集中市場 23 日早盤開在 14231.03 點，最高 14277.53 點，最低 14109.71 點，收盤指數報 14118.38 點，市場成交值爲 1977.23 億元。

台股上檔壓力極大，且外資急於撤退，今天盤面形成市場資金利用新藥解盲成功、國境解封等利多消息調節持股走勢，包含新藥解盲成功的北極星藥業 (6550-TW) 爆量收跌停，還有國境解封可能受惠的華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618-TW) 股價都收黑。

權值股方面，台積電 (2330-TW) 收盤下跌 9.5 元或 2.05%，收盤報 455 元，鴻海 (2317-TW) 收盤下跌 0.5 元或 0.47%，收盤價報 106.5 元，大立光 (3008-TW) 收盤價報 1885 元，較昨日下跌 15 元或 0.79%。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW) 收盤報 158 元，較昨日上漲 2 元，陽明 (2609-TW) 收盤報 67.4 元，較昨日上漲 0.9 元；萬海 (2615-TW) 上漲 0.2 元，收盤價報 74.9 元。

對於今早市場傳出相關主管機關可能對於台股祭出「限空令」，證券分析師黃漢成指出，台股量能已經萎縮，此限制將造成市場動能更受限，恐更不利台股。