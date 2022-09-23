欣耀生醫止痛新藥小鼠試驗取得報告 確認無肝毒性

欣耀生醫 (6634-TW) 研發的無肝毒性乙醯胺酚止痛新藥 SNP-810(安泰拿疼)，順利取得第三方驗證單位美國毒理試驗公司 Charles River Laboratories 的正式試驗報告，據報告指出，SNP-810 在小鼠試驗中顯示無肝毒性。

欣耀依循國際藥廠協議試驗內容，透過美國毒理試驗公司 Charles River Laboratories 執行 SNP-810 無肝毒性療效驗證小鼠試驗，試驗正式報告顯示，現在使用具乙醯胺酚成分止痛藥品 acetaminophen，在肝毒性小鼠的肝功能指標麩丙轉胺酶 (ALT) 中，健康正常小鼠上升 212.2 倍，肝傷害 (AST) 則上升 54.1 倍。

而欣耀 SNP-810 試驗小鼠的肝功能指標 ALT、AST 則與健康正常小鼠無差異，顯示 SNP-810 的無肝毒療效獲得驗證，並將動物試驗結果提供給與公司簽訂有償合約的國際止痛藥廠商。

根據研調機構 Future Market Insights 市場統計報告指出，2020 年全球 Acetaminophen (乙醯胺酚) 止痛藥市場規模約為 91.5 億美元，主要市場如北美佔比約 33%、歐洲約 26.3%，包含東亞和南亞國家等亞洲國家約 31.7%。

研調機構預估，若以每年年均複合增長率 (CAGR) 4.1% 計算，2031 年全球止痛藥市場規模可達 140.7 億美元。欣耀表示，目前除了公司旗下 SNP-810(安泰拿疼) 外，市場上尚無其它類似無毒性乙醯胺酚止痛藥競爭產品。

欣耀為鑽石生技 (6901-TW) 轉投資公司，除了研發止痛藥物外，長期專注在脂肪肝炎治療領域，旗下脂肪肝炎新藥 SNP-630 已獲得多國專利，正在進行人體臨床試驗，未來有機會授權國際大廠。