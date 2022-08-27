鮑爾鐵了心打通膨 比特幣又掉回2萬美元 加密貨幣全趴倒

比特幣和其他加密貨幣周五 (26 日) 下跌，再度回落到 2 萬美元關卡附近，主要受到聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在傑克遜霍爾全球央行年會上的鷹派言論波及。

過去 24 小時內，比特幣下跌 4.5% 至 20660 美元，使其又跌回原以為已漸脫離的一周低點。

券商 Oanda 分析師 Edward Moya 表示：「比特幣暫時跌破 2.1 萬美元，且動能交易者將觀望避險情緒是否會將價格推向 2 萬美元水準。」

鮑爾概述一個觀點，即基本上對抗 40 年高點的通膨比支撐經濟成長更重要。鮑爾指出，雖然近期通膨數據顯示物價增漲正在降溫，但仍不足以讓 Fed 揚棄激進的貨幣政策路徑。Fed 已啟動數十年來最大幅度的升息，且提高經濟衰退風險。

鮑爾發表談話後，美股走跌，道指重挫 3% 或 1000 點以上，S&P 500 也應聲下墜 3.37%。有鑑於比特幣與股市和宏觀經濟政策的顯著關聯性，鮑爾在的言論也激起比特幣引領加密貨幣走跌回應，且數位資產也全面下跌。

Moya 表示：「在 Fed 主席鮑爾重申 Fed 將收緊政策以降低通膨後，比特幣走弱。風險資產正在掙扎，因為就算引起經濟放緩，鮑爾仍會持續積極對抗通膨。」

為遏制通膨，Fed 展開數十年來最大規模升息，這消減比特幣等風險投資的需求，因為升息提高經濟放緩的可能性，不利於風險較大的資產類別。

除了比特幣，第二大數位資產以太幣跌逾 8.7%，摜破 1600 美元。其他較小型的加密貨幣或山寨幣也走弱，艾達幣 (Cardano) 大跌 6%，Solana 下跌 8.2%，就連迷因幣也無法倖免──狗狗幣和柴犬幣分別下跌 5.2% 和 6.9%。