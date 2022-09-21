美國預計推出新的數位貨幣監管法案 算法穩定幣將難以生存

根據美國眾議院金融委員會最新起草方案，加密貨幣穩定幣將進入政府監督的新時代，但此案今年真正成為法律的機率不高。

依這項草案規定，之前的「算法穩定幣」將難以生存。今年 5 月，最著名的算法穩定幣 TerraUSD (UST) 崩盤，並引發整體加密貨幣大失血。

穩定幣近兩年蓬勃發展，市值超過 1520 億美元，這類貨幣與比特幣等性質不同，旨在維持 1 美元的固定價格，多數貨幣選擇透過持有等量美元儲備，達到穩定目標。

算法穩定幣則是另闢新徑，例如 TerraUSD 與 LUNA 掛鉤，試圖運用套利機制以維持其價值，投資者可以將代幣與另一種數字代幣交換。但一旦掛鉤失露，兩者均無價值，當時 UST 的崩盤，就導致市值第三大加密貨幣接近歸零。

美國眾議院金融委員會主席 Maxine Waters 和委員會成員 Patrick McHenry，周三共同起草一項穩定幣法案，要求大多數穩貨幣僅與現金或現金類證券掛鉤，將穩定幣正式納入美國監管範圍。

這項法案在參議院的潛在命運尚不確定。將於今年年底離開國會的參議院銀行委員會資深成員 Patrick Toomey 表示，有興趣與民主黨人就穩定幣立法達成協議。

BTIG 政策研究主管 Isaac Boltansky 表示，眾議院金融服務委員會關於穩定幣的法案，最有可能在明年完成，按照美國國會會議日曆，極不可能在今年推出。

此外，該法案將對算法穩定幣實施 2 年禁令，根據法案的最新版本，發行或創建新的「內生抵押的穩定幣」是非法的。