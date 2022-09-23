〈台股盤中〉電子、中小型股走勢疲軟傳產也難撐 摜破14200點

美國持續升息經濟衰退隱憂，美股四大指數續跌，台股今 (23) 日在股匯雙殺下震盪走低，儘管台塑四寶、貨櫃三雄逆勢抗跌撐盤，但電子權值股疲軟，中小型股賣壓湧現，指數跌破 14200 點，午盤前跌百點回測昨日低點 14151 點，估量 1800 億元。

櫃買指數早盤翻紅後，調節賣壓湧現隨即翻黑，盤中跌勢一路擴大，最低至 186.96 點，下跌近 1%，其中光電族群最弱，下跌 2.5%，其次為半導體跌 1.5%；鋼鐵、航運、觀光則逆勢抗跌。

電子權值股今日持續走弱，半導體雙雄台積電、聯發科下跌逾 1%，台達電、聯電、鴻海均在盤下震盪，廣達跌幅超過 2%，研華也有逾 1% 跌幅。

高價股也同步下挫，旭隼跌逾半根停板，力旺也有逾 2% 跌幅，信驊與世芯 - KY 下跌超過 2%，嘉澤、亞德克 - KY、緯穎等有 1-3% 跌幅。

傳產股方面，除了台塑四寶站穩盤上，貨櫃三雄陽明上漲 2%，長榮與萬海則上漲 1%；不鏽鋼族群也有買單點火，榮剛漲幅近 5%，精剛上漲逾 2%，運錩、建錩、允強、大成鋼、燁興等表現也不俗。

生技族群昨日飆漲後，今日回檔休息，北極星 - KY 重挫跌逾半根停板，帶動新藥股益得、智擎、泰福 - KY、懷特、中裕、寶齡富錦、基亞、長聖等走疲。

行政院預期，入境 0+7 預定 10 月 13 日上路後，若沒重大變化就會解封，觀光股同歡，雄獅、八方雲集上漲逾 4%，遠雄來、夏都、第一店、萬企、晶華、鳳凰、王品等力守紅盤。