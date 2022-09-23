電子股殺聲隆隆 台股跌166點收14118點 周K連五黑

美股周四 (22 日) 收黑，費半指數更重挫 2.8%，台股今 (23) 日電子權值股成殺盤重心，新台幣續貶，資金轉向塑化、航運及金融族群，不過，半導體雙雄股價持續承壓，高價電子股殺聲隆隆，指數開低走低，終場大跌 166.25 點，收在 14118.38 點，成交值 1977.23 億元，周 K 連五黑。

櫃買指數早盤一度翻紅後繼無力，午盤後持續下殺，終場下跌 4.02 點，收在 184.74 點，回測季線，成交值 694.1 億元。上市櫃成交值共 2671.33 億元。

電子權值股全面倒地，台積電大跌 2.05%，收今日最低價 455 元，聯發科下挫 1.8%，收 580 元，鴻海小跌 0.47%，收 106.5 元。研華、廣達、國巨跌逾 2%，聯電、和碩、智邦跌幅超過 1%。

高價股賣壓沉重，其中電子股更是一面倒，矽力 - KY 遭摜殺至跌停，力旺大跌逾 8%，旭隼重挫 7%，家登、神準、信驊同步大跌超過 6%，弘塑、祥碩重挫超過半根停板。

邊境解封在即，部分觀光類股利多出盡，漲跌互見，亞都狂飆漲停，老爺知大漲 6%，雄獅、八方雲集、天蔥、六角強漲超過 3%，萬企、遠雄來、晶華都站穩盤上；不過，鳳凰、華園、洛碁獲利了結賣壓出籠，大跌超過 3%。

航空雙雄同樣因利多出盡，早盤開高後翻黑，股價持續回落，華航、長榮航同步下挫超過 3%。

北極星藥業 - KY 新藥順利解盲後，僅上演一日行情，今日早盤攻高後殞落，以跌停板作收，生技族群個股持續輪動，羅麗芬 - KY、晉弘、友華強攻漲停，合一、雙美、麗豐 - KY、葡萄王、松瑞藥、邦特表現也不俗。