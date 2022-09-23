〈台股盤前〉美鷹氣逼人 靜待消化升升不息、外資撤離利空

受到美國鷹派升息衝擊，台股昨 (22) 日放量下挫 139 點，收在 14284 點，寫逾 2 個月收盤新低，外資賣超 194.57 億元，已是連二賣。美股四大指數今晨持續收低，法人表示，市場仍需消化美國「升升不息」的利空，在外資持續撤出之下，台股上檔壓力沉重。

三大法人昨日賣超台股 198.5 億元，其中外資賣超 194.5 億元、投信買超 27.9 億元、自營商賣超 31.9 億元。外資昨期貨多單減少 1400 口，累積外資期貨淨多單約 6183 口。

所幸在政府護盤、生技股點火及 10 月 13 日「0+7」上路加持下，上市生醫指數逆勢大漲 3.51%，上市觀光指數也勁揚 2.35%，帶動台股日 K 留下 132.83 點長下影線。

今日觀盤重點，升息對資本市場的影響仍是關注重點，美國主要股指已經連續三個交易日收低，投資人擔心聯準會年底更加鷹派，紛紛拋售科技股和金融股，其中，半導體類股表現最差；連動到台股，台灣央行也在昨日升息半碼，外資是否持續從大型電金權值股提款，值得關注。

研調機構 Counterpoint 昨日公布今年第 2 季全球手機應用處理器排行，聯發科（2454）出貨量市占率逼近四成，連續八季稱霸業界，遙遙領先位居第二的勁敵高通十個百分點。