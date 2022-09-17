克宮宣稱 普丁對莫迪說希望盡快結束俄烏衝突

俄羅斯總統普丁周五 (16 日) 與印度總理莫迪在烏茲別克會面，根據克里姆林宮發布的雙邊會議紀錄，普丁向莫迪表示，他明白印度對在烏克蘭發生的衝突有所疑慮，希望「盡快」終結。

路透報導，莫迪在烏茲別克上海合作組織峰會的場邊向普丁說，這不是戰爭的時代，他已在電話中向普丁表達過此事，並強調民主、外交和對話才能讓世界共處。

但普丁向莫迪說，烏克蘭之前拒絕協商，試圖「在戰場上」達成自己的目標。他說：「針對烏克蘭發生的衝突，我明白你的立場，和你一再表達的擔憂。」

普丁說：「我們將盡一切努力，盡快阻止這種情況。但不幸地，另一方、也就是烏克蘭的領袖，宣布拒絕協商過程，並表示希望靠軍事手段達成目標。」

俄羅斯自 2 月無端入侵烏克蘭以來，至今已掌握烏國五分之一領土。俄國單方面宣稱，為了避免烏克蘭被當成西方國家侵略的平台，必須發動「特別軍事行動」並捍衛俄國人民。俄國至今拒絕以入侵或戰爭形容自己的行為。

基輔和西方盟國駁斥俄國的說法無中生有，只是想找個發動戰爭的藉口，呼籲俄羅斯 無條件撤退。

俄國正試圖與中、印拉近關係，以因應遭西方國家孤立的處境。中國和印度都在戰爭期間向俄國採購賤價出售的能源，並討論加深彼此的經貿往來。