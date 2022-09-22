拜登在聯大譴責普丁動用核武威脅 呼籲盟國團結抗俄

俄羅斯總統普丁升高俄烏戰爭局勢，一席「不排除所有可用手段」的發言被解讀為可能動用核武，美國總統拜登周三 (21 日) 出席聯合國大會時予以嚴厲譴責，呼籲全世界團結抗俄，烏克蘭總統澤倫斯基也透過錄影談話，要求對「犯罪的俄羅斯」實施「公正的懲罰」。

拜登在紐約聯合國總部發表演說，他表示：「讓我們講明白：身為聯合國安理會永久成員國，俄國侵略鄰國，試圖從地圖上抹除這個主權國家，這個無恥的舉動已違反聯合國憲章的核心原則，其重要性不亞於明確禁止一國以武力奪取鄰國領土。」

俄國無端侵烏，讓歐洲面臨二戰以來最大危機。普丁周三下達局部軍事動員令，徵召 30 萬預備役軍人，代表俄國企業和民眾可能必須更進一步投入戰爭，儘管俄國迄今拒絕以「戰爭」一詞形容對烏克蘭的行動。

普丁甚至暗示動用核武，表示若俄國領土被侵略，將不排除一切可用的手段。他日前在烏克蘭四個占領區域，包括烏東地區所謂的頓內次克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）人民共和國，以及赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）地區，都將在本月 23 至 27 日舉行「入俄公投」。

拜登強烈譴責普丁的威脅，他說：「核子戰爭根本不該開打，也不是可以打贏的戰爭。俄國不顧『禁核擴散條約』所有國家擁護的不擴散理想，不負責任的威脅動用核子武器。」

聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 在周二的會議開幕式致詞中傳達同樣的想法，他對各國領袖表示，因為貧窮、氣候變遷及戰爭，「世界岌岌可危、陷入癱瘓」，合作與對話是唯一的出路。這是聯大三年來首度恢復實體會議。

澤倫斯基周三透過預錄影片，希望世界各國必須讓俄國為侵略行為付出代價，他說：「俄國應該為這場戰爭付出代價，受到懲罰。我們必須認定，俄國是支持恐怖主義的國家。」

普丁宣布動員令的幾個小時後，俄國 38 個城市的民眾周三上街抗議，維權團體表示，警方共羈押超過 1300 人，包括莫斯科 502 人、聖彼得堡 524 人。